Dráma na škole: Bývalý študent vtrhol do areálu s nožom, zranil učiteľku aj jedného zo žiakov

Ilustračná foto: Kevin.B, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons

Nina Malovcová
TASR
Páchateľa sa podarilo zadržať.

Útočník s nožom zranil učiteľku (52) a študenta (16) na záhradníckej škole v meste Antibes na juhu Francúzska, oznámila v stredu tamojšia polícia. Ide o najnovší útok vo vzdelávacej inštitúcii v tejto krajine, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.

Polícia ozrejmila, že zranenia oboch napadnutých osôb nie sú život ohrozujúce. Zároveň uviedla, že páchateľa sa podarilo zadržať a že ide o bývalého študenta tejto školy, no bezprostredne neposkytla žiadne podrobnosti o jeho motívoch, píše agentúra APA.

Francúzsko čelí nárastu útokov na školách

Francúzsko v uplynulých rokoch zaznamenalo sériu útokov na učiteľov a žiakov zo strany iných školákov, pripomína AFP. V marci začala francúzska polícia náhodne prehľadávať školy a tašky žiakov, či v nich nie sú ukryté nože a iné zbrane. Na konci apríla ministerstvo školstva oznámilo, že pri 958 náhodných kontrolách tašiek v školách bolo zadržaných 94 nožov.

