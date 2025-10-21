Británia reaguje na hrozby a mení pravidlá: Neidentifikované drony nad základňami budú môcť byť okamžite zničené

Nina Malovcová
TASR
Vojna na Ukrajine
Ruská agresia sa rozširuje na západ, varuje minister Healey.

Ozbrojené sily Británie dostanú nové právomoci na zostrelenie „neidentifikovaných“ dronov, ktoré by prelietali ponad vojenskými základňami, uviedol v pondelok minister obrany John Healey. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.

„Ruská agresia eskaluje. Rozšírila sa ešte viac na západ,“ povedal Healey v prejave v Mansion House (rezidencii starostu Londýna – pozn. TASR). „Urobíme vždy to, čo je potrebné na ochranu britského ľudu. Práve teraz vytvárame nové právomoci na zostrelenie neidentifikovaných dronov nad britskými vojenskými základňami,“ ozrejmil.

Drony sa objavili aj nad základňami v Nemecku, Dánsku a Poľsku

Británia k tomuto kroku pristúpila po tom, čo boli drony spozorované nad letiskami v Nemecku a Dánsku, pričom v septembri došlo aj k zostreleniu niekoľkých bezpilotných lietadiel v Poľsku. Krajiny naprieč Európou z týchto narušení vzdušného priestoru obviňovali Rusko a súhlasili zvýšiť investície do obrany, píše AFP. NATO minulý týždeň tiež oznámilo, že vo východnej Európe už testuje protidronové systémy obrany, aby sa vysporiadalo s ruskou hrozbou. Moskva obvinenia odmieta.

Londýn vlani zaznamenal prítomnosť dronov nad leteckými základňami. Informácie o pôvode dronov zo spoločného vyšetrovania USA a Británie však neboli zverejnené. „Je nepopierateľné, že nastala nová éra hrozieb,“ povedal Healey. „Od konca druhej svetovej vojny nebola bezpečnosť Európy taká ohrozená konfliktom,“ zdôraznil podľa AFP. Šéfka diplomacie Európskej únie Kaja Kallasová vo štvrtok uviedla, že EÚ nemá inú možnosť, ako vybudovať obranu proti ruským bezpilotným lietadlám.

