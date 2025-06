Dovolenky Slovákov sú v ohrození: Z Bratislavy možno vôbec neodletíte, môže za to štrajk zamestnancov

Hlavná dovolenková sezóna je za rohom a mnohí Slováci už majú svoj letný oddych niekde pri mori zrejme zaplatený či zarezervovaný. V mnohých prípadoch do svojej destinácie odlietajú z Bratislavy a často cestujú na palube spoločnosti Smartwings, čo by však mohlo v najbližších týždňoch predstavovať problém.

Zamestnanci tejto známej českej aerolinky totiž vstúpili do štrajkovej pohotovosti a v prípade, ak by odmietli nastúpiť do práce, pocítilo by to aj bratislavské letisko, píšu TVNoviny. V ohrození by tak boli lety do Grécka, Talianska, Španielska, Cypru či Bulharska.

Zo 600 zamestnancov by sa do štrajku podľa najnovších informácií zapojila približne tretina, čo je 200 ľudí. Tí sa sťažujú najmä na dlhodobé preťažovanie pilotov, náhodné zmeny v plánovaní letov či nedostatočné finančné ohodnotenie zamestnancov. Štrajková pohotovosť je preto vyhlásená do odvolania.

Nasledujúce dni budú kľúčové

Po desiatich dňoch by malo dôjsť k posúdeniu, či dôvody stále trvajú. V prípade, ak by ku štrajku naozaj došlo, sa však dovolenkári o svoje peniaze báť nemusia. Klienti by mali byť odškodnení a svoje peniaze by mali dostať späť. Ak niekto uviazne na dovolenke, postarať by sa o neho mala cestovná kancelária.

Samotná spoločnosť vraví, že požiadavky zamestnancov začala napĺňať už pred mesiacom a prípadný štrajk by bol nezákonný. Dodáva, že na letnú sezónu je prevádzkovo i personálne zaistená.

Od júna pritom spoločnosť spustila z Bratislavy svoje pravidelné linky. Počas letnej sezóny od júna do septembra tak budú môcť využiť cestujúci s odletom z Bratislavy aj priame lety na grécke ostrovy Rodos, Zakynthos a Kréta (Iraklio/Heraklion), do bulharského letoviska Burgas, do Larnaky na Cypre či na španielsky ostrov Malorka.

„Spolu s pravidelnými letnými linkami dopravcu Smartwings tak na letisku pribúda od začiatku júna deväť pravidelných leteckých liniek, pričom nová linka do Tel Avivu pribudla len minulý týždeň. Od 28. júna budú spustené aj pravidelné lety do Kodane s nórskym dopravcom Norwegian,“ uviedol začiatkom mesiaca generálny riaditeľ a predseda predstavenstva Letiska M. R. Štefánika Dušan Novota.