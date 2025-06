Krik, plač a horor na palube Ryanairu: Cestujúci lietali po kabíne, mysleli si, že umrú. Stroj musel núdzovo pristáť

Cestujúci na palube letu spoločnosti Ryanair z Berlína do Milána zažili v stredu večer mimoriadne dramatické chvíle, keď stroj nad Bavorskom zasiahla silná búrková vlna. Lietadlo sa ocitlo v extrémnych turbulenciách, ktoré vystrašili nielen cestujúcich, ale podľa svedkov aj posádku.

Niektorí z nich boli dokonca vymrštení zo svojich sedadiel a lietali po kabíne. Svedkovia opisujú náhle naklonenie lietadla a paniku na palube sprevádzanú zúfalstvom a plačom. Plakať vraj mal aj jeden z členov posádky. Pilot sa následne rozhodol pre núdzové pristátie v Memmingene. Jeden z pasažierov priznal, že mal pocit, že sa lietadlo rozpadne, píše Bild.

Vyjadrenie spoločnosti

Niektorí cestujúci sa sťažovali, že ich posádka neupozornila, aby sa pripútali, čo by zrejme pomohlo predísť zraneniam. Zo 185 ľudí na palube sa zranilo deväť osôb. Medzi nimi je aj dieťa s pomliaždeninami a žena s poranenou hlavou. Tri osoby previezli do nemocnice.

Ryanair po núdzovom pristátí zabezpečil pre cestujúcich náhradnú autobusovú dopravu. Zaujímavý je aj pohľad na let v známej službe Flightradar24, ktorá zaznamenala náhlu zmenu smeru. Počasie v oblasti potvrdili aj meteorologické snímky. Nie je jasné, prečo aj napriek meteorologických varovaniam lietadlo vzlietlo.

Svoje stanovisko k incidentu nám zaslala aj spoločnosť Ryanair. „Let FR8 z Berlína do Milána dňa 4. júna bol presmerovaný do Memmingenu po tom, čo počas letu nastali turbulencie. Kapitán vopred požiadal o lekársku pomoc a lietadlo pristálo bez problémov. Aby sme cestujúcich dostali do cieľa čo najrýchlejšie, zabezpečili sme náhradnú dopravu z Memmingenu do Milána ešte v ten večer, ako aj náhradný let nasledujúce ráno. Úprimne sa ospravedlňujeme všetkým pasažierom, ktorých sa toto presmerovanie dotklo,“ napísala spoločnosť.