Dovolenkári, zbystrite pozornosť: Obľúbená európska destinácia zavádza nový bič na turistov, toto sa mnohým páčiť nebude

Viaceré populárne turistické destinácie bojujú s návalom turistov, ktorý je pre domácich už nezvládnuteľný. Podnikajú preto kroky, aby sa vo vlastných domovoch cítili o niečo pohodlnejšie. Španielsko prichádza s ďalšou novinkou, podniky budú už čoskoro zatvárať skôr.

Ako informuje Mail Online, obľúbené španielske dovolenkové destinácie ohlásili nový bič na turistov – podniky budú po novom zatvárať skôr. Úrady v Alicante určili tzv. akusticky nasýtené zóny, v ktorých bolo zaznamenaných najviac sťažností na hluk po skončení pracovného času v baroch, reštauráciách a nočných kluboch. Turistická sezóna čoskoro odštartuje naplno, no podniky v spomínaných zónach už od marca budú musieť skrátiť otváracie hodiny.

Miestna polícia bude kontrolovať, či bary a krčmy dodržiavajú v piatok a v sobotu zatváraciu dobu o jednej hodine ráno. Nočné kluby budú musieť zatvoriť o tretej hodine ráno. Po zvyšok týždňa sa nočné kluby budú musieť zatvárať o jednej v noci a ostatné podniky už pol hodinu po polnoci.

Aj podniky, ktoré sú za normálnych okolností otvorené 24 hodín denne, budú musieť byť zatvorené medzi pol jednou a siedmou ráno. Týkať sa to bude aj pekární, podnikov s rozvozom jedla či trafík. Obmedzené je tiež vydávanie nových licencií barom, reštauráciám či karaoke podnikom.

Zmeny boli zavedené po ostrých protestoch domácich obyvateľov. Španielsky premiér Pedro Sanchez okrem iného nedávno prisľúbil, že znemožní Britom, ktorí v Španielsku nemajú trvalý pobyt, kupovať tu domy. Myslí si, že v mnohých prípadoch je to zo strany záujemcov o nehnuteľnosť len špekulácia.

Domáci však trpia nedostatkom možností, pokiaľ ide o kúpu vlastného bývania. Jedným z opatrení má byť zvýšenie dane z nehnuteľností pre cudzincov z krajín mimo Európskej únie, ktorí si v Španielsku kupujú bývanie, na neuveriteľných 100 % hodnoty nehnuteľnosti. V súčasnosti sa výška tejto dane v závislosti od lokality pohybuje na úrovni 10 až 12 %. Sanchez dodáva, že len za rok 2023 si v Španielsku kúpilo byt či dom 27 000 ľudí mimo Európskej únie, pritom málokedy sa tam majiteľ natrvalo nasťahuje.

Shock as ‚Kill A Tourist‘ slogan graffiti seen in Tenerife, as local says anti-holidaymaker backlash getting ‚frightening‘ https://t.co/PLzk3U5yde

— LBC (@LBC) January 18, 2025