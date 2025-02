Dovolenkári, zbystrite pozornosť: V týchto európskych destináciách sa vám tento rok dovolenka predraží a skomplikuje

Mnohé obľúbené destinácie bojujú s návalmi turistov, ktorých však už prestávajú zvládať. Rozhodli sa preto zaviesť nové poplatky, ale aj obmedzenia týkajúce sa počtu ľudí, ktorí denne môžu navštíviť určité pamiatky. Pozrite sa, ktorých sa to týka.

Zakáže Španielsko Airbnb?

Ako informuje web Euronews, domáci čoraz viac tlačia na vládu, aby niečo urobila s nekonečným prílevom turistov, a to najmä v Barcelone, na Malorke a Tenerife. Pri rezervácii Airbnb ubytovania tak môžete natrafiť na komplikácie. Viaceré mestá zavádzajú obmedzenia týkajúce sa vstupu nových nehnuteľností určených na krátkodobý prenájom na trh.

V Malage sú krátkodobé prenájmy zakázané v 43 štvrtiach. Barcelona plánuje do roku 2028 postupne zrušiť prenajímanie turistických apartmánov a obmedzenia platia aj v Alicante a Madride. Navyše, ak vyrazíte do Španielska, pri prenájme bývania či auta budete musieť poskytnúť viac osobných údajov ako doteraz.

Obmedzené počty turistov

Viaceré európske mestá obmedzujú počet výletných lodí, ktoré tam môžu kotviť. Spoločnosť poskytujúca dovolenku na výletnej lodi to musí pri plánovaní cesty zohľadniť. Niektoré významné turistické atrakcie zas obmedzujú počet návštevníkov. Napríklad, ikonická Akropola v Aténach obmedzila počet na 20 000 návštevníkov denne. Ak ju chcete navštíviť, je potrebné si vopred rezervovať miesta.

Do Pompejí v roku 2024 prišlo viac ako 4 milióny turistov. Aj sem sa však v tomto roku dostane denne už len 20 000 ľudí. Počet návštevníkov Kolosea je obmedzený na 3 000 naraz. Jedinečná sardínska pláž Spiaggia Rosa je od roku 1998 uzavretá pre verejnosť, aby bol chránený jej ružový piesok a krásna príroda. Od roku 2023 ale Taliansko sprísnilo stráženie pláže a aktívne udeľuje pokuty vo výške od 500 až po 3 500 eur za neoprávnený vstup.

Na pokuty si treba dávať pozor aj v Ríme, kde nie sú vítaní napríklad turisti bez tričiek a trest hrozí aj za to, ak niekam na znak lásky pripnete kladku.

Destinácie zavádzajú poplatky

Ak sa chystáte do Grécka, pripravte si na deň 8 eur navyše za turistickú daň. Okrem turistickej dane Grécko zavádza aj klimatickú daň, ktorá sa platí vždy pri registrácii či už do hotela alebo Airbnb. Výška tejto dane sa pohybuje od 1,50 za základné ubytovanie až po 10 eur v luxusných hoteloch. Extra daň zaplatia aj cestujúci na výletných lodiach v závislosti od destinácie. Oplatí sa ísť na dovolenku mimo sezóny, kedy sú zmieňované dane o niečo nižšie.

Turistickú daň zavádza aj Portugalsko, jej výška sa líši v závislosti od konkrétneho miesta, ktoré navštívite. Zvyčajne sa ale bude pohybovať na úrovni 2 eur za noc za osobu. Podobne ako v Portugalsku, aj v Španielsku má každý región vlastné pravidlá, čo sa týka vyberania turistických daní.

V Barcelone napríklad zaplatíte mestskú, ale aj turistickú daň. Mestská daň začiatkom roka 2025 stúpla na 4 eurá za osobu na noc. Turisti prichádzajúci výletnou loďou, ktorí sa zdržia viac ako 12 hodín, zaplatia niečo vyše 6 eur. Turistická daň sa pohybuje od 1,70 po 3,50 eura v závislosti od typu ubytovania.

Novinka pre návštevníkov Británie

V Ríme si za turistickú daň priplatíte od 3 do 7 eur, v Miláne od 2 do 5 eur. Aj Benátky zaviedli už pred časom poplatky pre turistov, a to vo výške od 5 do 10 eur. Nové poplatky pre turistov v roku 2025 zavádza aj Paríž. Turistická daň spolu s mestskou sa približne pohybuje od 2 až po 16 eur na osobu na noc.

So zvýšenými poplatkami je nutné rátať aj v Amsterdame, ale aj vo viacerých britských mestách. Ak sa chystáte do Británie, pre obyvateľov Európskej únie bude od apríla platiť povinnosť zabezpečiť si elektronické cestovné povolenie. Vyjde vás približne na 12 eur, je ale možné, že sa jeho cena bude výrazne zvyšovať. Výhodou však je, že povolenie je platné 2 roky.