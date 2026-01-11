Dostaneme aj teba: Kvíz plný slov, ktoré bežne používame zle. 80 % ľudí zlomí prvá otázka

Som totiž pragmatik a navyše egocentrik, ktorý opovrhuje elitou. Neviem, či je môj názor dekadentný, alebo len kontroverzný.
Každý z nás stretol aspoň raz v živote niekoho takého – človeka, ktorý neustále rozdáva múdrosti, ale nik mu nerozumie. Občas sa nad jeho vyjadreniami pozastaví niekto iný – človek so širokou slovnou zásobou – a uvedomí si, že väčšinu slov používa nesprávne.
S nesprávnym používaním bežných cudzích slov však problém nemajú len oni. Stáva sa to každému. A stáva sa to bežne.
V dnešnom kvíze budete mať možnosť prejsť si zoznam slov, ktorých skutočný význam nám často uniká. Možno si len overíte, čo už dávno viete… A možno si pri riešení pripomeniete, že mlčať je zlato. Koľko bodov získate vy?
