Dostala psychický blok. Adriana Poláková sa nechala zlákať svetom skrášľovania, nakoniec to však oľutovala

Foto: Instagram.com/adriana_kneissl

Jana Petrejová
Botox jej príliš "nezavoňal".

Zdá sa, že pohľad na krásu sa časom mení a spolu s ním aj rozhodnutia, ktoré kedysi pôsobili ako samozrejmosť. Bývalá markizácka moderátorka otvorene naznačila, že botox, ktorý si dala v minulosti, bol zrejme poslednýkrát. Napriek svojmu veku sa rozhodla ísť inou cestou a dáva prednosť prirodzenosti pred zásahmi, ktoré boli kedysi vnímané ako rýchle riešenie.

Kým mnohé ženy v jej veku pred 50 obiehajú kliniky krásy a dávajú sa skrášľovať, aby si opticky ubrali vek a vyzerali mladšie, ona si z toho vrásky príliš nerobí. Adriana Kneissl, rod. Poláková, ide prirodzenou cestou, zjavne prijala starnutie, čo je úplne normálny proces a nejde silou mocou proti nemu. Namiesto toho sa sústredí na niečo iné – na svoje zdravie a telo, ktoré sa jej krásne vyformovalo po mesiacoch odriekania si kalorického jedla, zdravej stravy a pravidelného pohybu.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

Príspevok, ktorý zdieľa Adriana Kneissl (@adriana_kneissl)

Nie je príliš nadšená z botoxu

Exmoderátorka Telerána ohuruje svojou postavou fanúšikov a pravidelne zverejňuje fotografie, ktoré ju zachytávajú, ako na sebe maká a nepoľavuje aj napriek tomu, že už viditeľne veľa schudla. Na druhej strane, každá žena chce vyzerať dobre, vrátane Adriany. Hoci sa na botox v najbližšej dobe zrejme nechystá, v decembri 2025 predsa len podľahla svetu skrášľovania a jej kroky smerovali do kliniky, no nečakajte žiaden veľký zákrok.

Vtedy si dala botox do čela a kyselina hyalurónová jej zase vyhladila nosovo-ústne ryhy. Išlo však len o jemnú korekciu, chudnutím sa jej vrásky prehĺbili, preto sa rozhodla absolvovať túto procedúru. Žiadne tvrdé výplne neboli na mieste, Adriana stavila na prirodzenejší výsledok a zachovanie jemných čŕt, ako sama potvrdila vo videu na Instagrame.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

Príspevok, ktorý zdieľa Adriana Kneissl (@adriana_kneissl)

Pravdepodobne na toto skrášlenie zareagovala jedna fanúšička a opýtala sa Adriany Polákovej, či je spokojná s estetickou úpravou. Kým odpovedala na otázku, najskôr ozrejmila zvedavým priaznivcom, kedy sa prvýkrát vo svojom živote rozhodla pre botox. „Chcela som to vyskúšať, lebo úplne prvý botox som si dala, keď som mala 30 rokov, vtedy som začala v Markíze. Potom som s tým prestala, lebo som sa zľakla a chytila som psychický blok,“ vyšla s pravdou von vo zverejnenom príbehu na sociálnej sieti.

Skúsila, no nie je to pre ňu

