„Doprava kolabuje.“ V Bratislave číha podľa Čahojovej obrovský problém

Bratislava

Michaela Olexová
SITA
Riešenie niektorých problémov s dopravou v hlavnom meste si podľa nej vyžaduje dôležité strategické rozhodnutia.

Doprava je najvypuklejším problémom Bratislavy. V rozhovore pre SITA štúdio to uviedla kandidátka na primátorku hlavného mesta a starostka Karlovej Vsi Dana Čahojová. Riešením problematickej dopravy je podľa nej v prvom rade kvalitná MHD a záchytné parkoviská.

„Pán primátor sľuboval v roku 2021 až 12 záchytných parkovísk,“ zdôraznila s tým, že súčasné záchytné parkoviská vybudoval z už existujúcich, nové však nepribudli. Záchytné parkoviská podľa nej musia mať najmä dobré prepojenie, napríklad aj s vlakovou dopravou.

„MHD musí byť v prvom rade užívateľsky priateľská pre cestujúcich, neexistuje, aby MHD stála v zápchach alebo sa sunula, ako je tomu na nábreží,“ skonštatovala. Ako ďalej uviedla, MHD musí byť pre cestujúcich výhodná a lacnejšia ako cestovanie autom, ale tiež musí byť rýchla a dostupná.

Čahojová: Od zmeny režimu sa infraštruktúra zmenila len minimálne

Riešenie niektorých problémov s dopravou v hlavnom meste si podľa nej vyžaduje dôležité strategické rozhodnutia, ktoré sa nebudú meniť pri zmene vlády ani vedenia mesta.

„Jedným z riešení je integrovaná koľajová doprava. Električka je veľmi dôležitá, ale treba pokračovať v rekonštrukciách tratí,“ poznamenala a poukázala na meškajúce dokončenie električky do Petržalky, a tiež dôležitosť prepojiť Bory, Vajnory, letisko či Podunajské Biskupice.

Foto: Unsplash

Od zmeny režimu sa podľa Čahojovej v Bratislave zmenila dopravná infraštruktúra len minimálne napriek tomu, že počet áut stále narastá.

„Pribudol akurát tunel Sitina, čo však nebol mestský projekt, ďalej Most Apollo a predĺženie električky do Petržalky,“ skonštatovala s tým, že mestské peniaze sa minuli na iné veci, následkom čoho má Bratislava obrovský problém s dopravou.

Keď budeme mať na Plató, budeme radi, ale momentálne na neho nemáme

„Pán primátor si splnil nejaké sny, túži po kúpeľoch Grössling, túži po Plató Staromestská, má krásne platany zasadené,“ uviedla ďalej Čahojová. Primátor si podľa nej nemá plniť svoje sny, ale robiť to, čo Bratislava potrebuje. Vyjadrila tiež znepokojenie nad rozhodnutím mesta vzdať sa planetária na nábreží.

„Bol to hanebný obchod. Planetárium bolo síce slabá náplasť za PKO, ale aj tejto sa mesto vzdalo,“ konštatovala.

Podľa Čahojovej by mali financie z mestského rozpočtu smerovať najmä do kritickej infraštruktúry, ktorú má Bratislava vo veľmi zlom stave. Ako príklad spomenula Most SNP, Devínsku cestu, ale aj mestské budovy ako Divadlo P.O. Hviezdoslava či mestský archív, ale aj Jurigovo námestie v Karlovej Vsi, pod ktorým je 200 mestských garáží v katastrofálnom stave.

„Toto je majetok, ktorý chátra a ktorý obyvatelia potrebujú. Keď budeme mať na Plató, budeme radi, ale momentálne na neho nemáme,“ uzavrela.

Kandidátka o tejto téme prehovorila nedávno aj pre TV Bratislava a v príspevku napísala: „Doprava kolabuje, cesty sú preťažené a každodenný život v meste sa komplikuje.“

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Viac ako 150-tisíc seniorov dostane v apríli vyššie dôchodky. Pozrite sa, či ste medzi nimi

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac