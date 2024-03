V centre Bratislavy ožijú unikátne kúpele, povolenie by mali dostať už čoskoro: Pozrite sa, ako budú po renovácii vyzerať

Mestské kúpele Grössling si budú pamätať iba tí starší Bratislavčania, či ľudia, ktorí naše hlavné mesto navštívili pred rokom 1994. Národná kultúrna pamiatka, ktorej tradícia sa datuje od 19. storočia, totiž práve v tomto roku svoje brány pre návštevníkov zatvorila. Dobrou správou je, že by už čoskoro mal dostať zelenú projekt na jej obnovu. Informuje o tom TASR.

Ikona Bratislavy

Ako ešte v minulom roku písal portál asb.sk, Grösslingove kúpele patrili medzi ikony Bratislavy a boli využívané na športovú, ale aj rekreačnú funkciu. Ich rozkvet datujeme na začiatok minulého storočia, pričom v priebehu ďalších desaťročí sa v nich premleli tisíce ľudí. Historický komplex však postupne upadal, až bol napokon pred 30 rokmi zatvorený. Ako to už býva pri podobných projektoch zvykom, prípadné obnovenie sa odkladalo a rokmi komplikovalo.

V roku 2018 prejavilo dosiaľ najväčšiu iniciatívu hlavné mesto, ktoré potom v roku 2020 vyhlásilo architektonickú súťaž na ich obnovu. Vlani boli v budove dokončené prípravné búracie práce a zrealizovaných bolo viac ako 400 statických sond, ktoré ukazujú presný stav budovy. Realizované sú tiež prípravné umelecko-remeselné práce, napríklad obnova pôvodných parných kotlov z roku 1912.

Projekt by mal definitívne dostať zelenú v lete

Povoľovanie, ako aj projektovanie objektov je rozdelené do štyroch podprojektov, a to cesta, park, objekt národnej kultúrnej pamiatky a objekt Vajanského nábrežia. Metropolitný inštitút Bratislavy (MIB) predpokladá, že finálne povolenia na rekonštrukciu zaniknutých kúpeľov Grössling, v blízkosti Vajanského nábrežia a Kúpeľnej ulice, by mohli byť vydané v lete.

Termín samotnej rekonštrukcie však bude závisieť aj od verejného obstarávania. Cieľom je otvoriť kúpele na prelome rokov 2026 a 2027. Pre TASR to uviedla Michaela Pavelková z MIB. Náklady boli pri dokončení architektonickej štúdie odhadované na približne 15 miliónov eur. V súčasnosti však MIB nevylučuje, že finálna investičná suma bude vyššia, ako boli odhadnuté ceny na začiatku projektu.

Obnova kúpeľov má do centra mesta priniesť vnútorné bazény, kaviareň, knižnicu či priestor pre deti, ale aj vonkajší bazén a sauny. Napríklad, vonkajší bazén, ktorý pribudne k trom vnútorným bazénom, má byť inšpirovaný konceptom starých rímskych kúpeľov, pre ktoré je typická otvorená strecha. Počíta sa tiež so suchou saunou, ktorá sa v kúpeľoch nachádzala aj v roku 1895.