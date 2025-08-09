Dôležitý krok pri zabezpečení trvalého mieru: Británia a USA povedú schôdzku poradcov pre národnú bezpečnosť, venovanú Kyjevu

Foto: SITA/AP

Petra Sušaninová
TASR
Vojna na Ukrajine
Podarí sa konečne dosiahnuť mier?

Britský minister zahraničných vecí David Lammy a americký viceprezident J. D. Vance potvrdili, že v sobotu v Británii povedú stretnutie poradcov pre národnú bezpečnosť z Európy a zo USA. Na schôdzke sa bude diskutovať o vojne na Ukrajine, upresnila kancelária britského premiéra Keira Starmera. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.

Podľa zdrojov britskej vlády by rokovania v grófstve Kent mali trvať celý deň. Stretnutie sa stane „dôležitým fórom na diskusiu o pokroku v zabezpečení spravodlivého a trvalého mieru“, uviedol Starmerov úrad v prepise sobotňajšieho telefonátu medzi premiérom a ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským.

Viac z témy Vojna na Ukrajine:
1.
Očakávané stretnutie Trumpa a Putina sa uskutoční budúci týždeň. Zelenskyj varuje pred „rozhodnutiami bez Ukrajiny“
2.
Vážila len 30 kíl, mučili ju a jej telo zohavili: V Kyjeve pochovali ukrajinskú novinárku, ktorá zomrela vo väzbe v Rusku
3.
Rusko a USA pripravujú dohodu o prímerí na Ukrajine, tvrdí Bloomberg. Má to ale háčik, výhody chce Rusko
Zobraziť všetky články (1105)

„Obaja lídri privítali želanie prezidenta (USA Donalda) Trumpa ukončiť túto barbarskú vojnu a zhodli sa, že je potrebné naďalej vyvíjať tlak na (ruského prezidenta Vladimira) Putina, aby ukončil svoju nelegálnu vojnu,“ dodal úrad v prepise podľa AFP.

Foto: SITA (AP)

Sú potrebné jasné kroky

Zelenskyj v uplynulých dňoch uskutočnil sériu telefonátov so spojencami Kyjeva po návšteve osobitného vyslanca amerického prezidenta Stevea Witkoffa v Moskve a tiež po oznámení plánovaného stretnutia šéfa Bieleho domu s Putinom. K rokovaniam oboch lídrov by malo dôjsť 15. augusta na Aljaške.

„Sú potrebné jasné kroky, ako aj maximálna koordinácia medzi nami a našimi partnermi. Oceňujeme odhodlanie Spojeného kráľovstva, Spojených štátov a všetkých našich partnerov ukončiť vojnu,“ doplnil Zelenskyj v príspevku na sociálnych sieťach.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Ďalšie útoky Izraela v Pásme Gazy si vyžiadali najmenej 10 obetí. Civilisti práve čakali na…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Na hodinkách bolo 11:01 a na Nagasaki padala atómová bomba Fat Man. Toto sa dialo v momente výbuchuNa hodinkách bolo 11:01 a na Nagasaki padala atómová bomba Fat Man. Toto sa dialo v momente výbuchu
Prosila ich, aby ju zabili až po pôrode, nepomohlo. Takto prebiehala vražda herečky Sharon Tate šialenými mansonovcamiProsila ich, aby ju zabili až po pôrode, nepomohlo. Takto prebiehala vražda herečky Sharon Tate šialenými mansonovcami
Natália žije v Holandsku: Maslo či vajíčka kúpite v Amsterdame lacnejšie než na Slovensku. Všetko vyriešite z domuNatália žije v Holandsku: Maslo či vajíčka kúpite v Amsterdame lacnejšie než na Slovensku. Všetko vyriešite z domu
Európsku Burj Khalifu máme na skok od hranice: Najvyššiu budovu staval tajomný slovenský miliardár, stála 300 miliónovEurópsku Burj Khalifu máme na skok od hranice: Najvyššiu budovu staval tajomný slovenský miliardár, stála 300 miliónov
Exkluzívne Gruzínec Mamulašvili o údajnom prevrate: Je to Ficova lož. Ani ma nezaradili na zoznam ľudí so zákazom vstupuExkluzívne Gruzínec Mamulašvili o údajnom prevrate: Je to Ficova lož. Ani ma nezaradili na zoznam ľudí so zákazom vstupu
Z hlavy mu stúpal dym, všade smrdelo zhorené mäso: Takto prebiehala prvá poprava v elektrickom kresleZ hlavy mu stúpal dym, všade smrdelo zhorené mäso: Takto prebiehala prvá poprava v elektrickom kresle
Pýtali sme sa, ako sa zmenila kultúra „rok po“ odvolaniach: Odpovedali Šáteková, Dangl, Hajdu a ďalšie osobnostiPýtali sme sa, ako sa zmenila kultúra „rok po“ odvolaniach: Odpovedali Šáteková, Dangl, Hajdu a ďalšie osobnosti
Pivo za 2 eurá a rezeň za 11,50: Navštívili sme nádrž, ktorej hovoria „Slovenské more“. Ostali nám však oči pre plačPivo za 2 eurá a rezeň za 11,50: Navštívili sme nádrž, ktorej hovoria „Slovenské more“. Ostali nám však oči pre plač
Najskôr padol výstrel, až potom výkrik „zbraň“: Expert zhodnotil prácu ochranky pri atentáte na Fica, toto si myslíNajskôr padol výstrel, až potom výkrik „zbraň“: Expert zhodnotil prácu ochranky pri atentáte na Fica, toto si myslí
Na hodinkách bolo 8:15 a na Hirošimu padala atómová bomba Little Boy. Toto sa dialo v momente výbuchuNa hodinkách bolo 8:15 a na Hirošimu padala atómová bomba Little Boy. Toto sa dialo v momente výbuchu
Najsevernejšie „mesto duchov“ v arktickej tundre: Sovieti v Európe zarobili 7-krát viac ako ostatní, pohľad naň vás vydesíNajsevernejšie „mesto duchov“ v arktickej tundre: Sovieti v Európe zarobili 7-krát viac ako ostatní, pohľad naň vás vydesí
Dostane sa Kočner na slobodu? Jeho obhajca sa raduje, advokát Kubina má iný názor. Za istých podmienok sa to ale môže staťDostane sa Kočner na slobodu? Jeho obhajca sa raduje, advokát Kubina má iný názor. Za istých podmienok sa to ale môže stať

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Zobraziť viac