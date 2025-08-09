Ďalšie útoky Izraela v Pásme Gazy si vyžiadali najmenej 10 obetí. Civilisti práve čakali na humanitárnu pomoc

Útoky na Palestínu Ilustračná foto: SITA/AP

Tomáš Mako
TASR
Izraelsko palestínsky konflikt
Tisíce Palestínčanov sa každý deň zhromažďujú v blízkosti distribučných miest potravín v Gaze.

Úrad civilnej ochrany v Pásme Gazy tvrdí, že v sobotu zahynulo na palestínskom území najmenej desať ľudí vrátane civilistov čakajúcich na humanitárnu pomoc a hlásil aj viacerých zranených.

TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.

Hovorca palestínskeho úradu upresnil, že najmenej šesť ľudí zahynulo a 30 utrpelo zranenia po tom, ako izraelské jednotky zaútočili na civilistov zhromaždených neďaleko distribučného centra pomoci v centre Gazy.

Podľa hovorcu zasiahli útoky aj ďalšie oblasti, čo malo za následok viacero ďalších obetí. Agentúra AFP pripomína, že vzhľadom na mediálne obmedzenia v Pásme Gazy nemôže nezávisle overiť počty mŕtvych a podrobnosti, ktoré poskytol úrad civilnej ochrany či izraelská armáda.

Na Palestínčanov útočia aj počas čakania na humanitárnu pomoc

Tisíce Palestínčanov sa každý deň zhromažďujú v blízkosti distribučných miest potravín v Gaze vrátane štyroch, ktoré spravuje Humanitárna nadácia pre Gazu (GHF) podporovaná Spojenými štátmi a Izraelom. Od svojho spustenia koncom mája je jej fungovanie poznačené správami o útokoch na ľudí čakajúcich na pomoc.

Izraelský bezpečnostný kabinet v piatok ráno schválil plán na prevzatie kontroly nad mestom Gaza.

Pred zasadnutím izraelský premiér Benjamin Netanjahu povedal americkej televízii Fox News, že Izrael chce prevziať kontrolu nad celým Pásmom Gazy, ale nemá záujem o trvalú okupáciu oblasti. Cieľom je údajne oslobodiť ju od palestínskeho militantného hnutia Hamas a napokon odovzdať správu Gazy do rúk alternatívnej civilnej vlády.

