Dokážu zasiahnuť ciele 1500 kilometrov ďaleko: Tomahawky sa môžu dostať na Ukrajinu, J.D. Vance ostro kritizoval Rusko

Foto: SITA/AP

Martin Cucík
TASR
Vojna na Ukrajine
Ukrajina o rakety už v minulosti neúspešne žiadala, Rusko reaguje že ich potencionálne dodanie by vojnu nezmenilo.

Spojené štáty zvažujú dodanie rakiet dlhého doletu Tomahawk na Ukrajinu. Vyhlásil to v nedeľu americký viceprezident J.D. Vance, píše TASR podľa správy agentúry Reuters.

Vance v relácii Fox News Sunday vyhlásil, že „konečné rozhodnutie“ o umožnení alebo neumožnení dodania rakiet Tomahawk prijme americký prezident Donald Trump. „Určite sa zaoberáme viacerými žiadosťami od Európanov,“ pokračoval Vance.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj požiadal na utorňajšom stretnutí s Trumpom o dodávku rakiet Tomahawk, ktoré by Kyjevu umožnili zasiahnuť ciele hlboko na ruskom území.

Rusko sa dodávok rakiet nebojí

Kremeľ medzičasom oznámil, že správy o možnom dodaní striel Tomahawk počul a skúma ich. „Aj keby sa tak stalo, v súčasnosti neexistuje žiadny všeliek, ktorý by mohol zmeniť situáciu na fronte pre kyjevský režim. Žiadne magické zbrane neexistujú a rakety Tomahawk ani žiadne iné rakety jednoducho situáciu nezmenia,“ citovala ruská tlačová agentúra TASS hovorcu Kremľa Dmitrija Peskova.

Rakety Tomahawk vyrábané spoločnosťou RTX môžu zasiahnuť ciele vzdialené viac ako 1500 kilometrov. Rakety ATACMS, ktorými Kyjev v súčasnosti disponuje, majú dostrel okolo 300 kilometrov.

Ukrajina o tieto strely požiadala USA v minulosti už niekoľkokrát, no Trump ich dosiaľ nepovolil dodať priamo Ukrajine, ani krajinám NATO s účelom ich ďalších dodávok na Ukrajinu.

Osobitný vyslanec prezidenta USA pre Ukrajinu Keith Kellogg neskôr naznačil, že podľa Trumpa by Ukrajina mala byť schopná útočiť na ciele hlboko na území Ruska. „Myslím si, že podľa toho, čo (Trump) povedal, a čo povedal viceprezident Vance, odpoveď je áno. Využiť schopnosť zasiahnuť (Rusko) hlboko,“ povedal Kellogg neskôr v rozhovore v televízii Fox News.

