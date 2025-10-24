Dohodli sa: Hamas a Fatah vytvoria nezávislú komisiu na správu Pásma Gazy. Podporili aj mierové sily OSN

Foto: SITA/AP

TASR
Tomáš Čapák
Izraelsko-palestínsky konflikt
Palestínske skupiny sa dohodli na odovzdaní správy Gazy komisii technokratov.

Hlavné palestínske skupiny vrátane militantného hnutia Hamas a hnutia Fatah v piatok v egyptskej Káhire oznámili, že sa zhodli na potrebe vytvoriť nezávislú technokratickú komisiu, ktorá bude spravovať povojnové Pásmo Gazy. TASR o tom informuje podľa správ agentúry AFP.

Skupiny sa dohodli na „odovzdaní správy Pásma Gazy dočasnej palestínskej komisii zloženej z nezávislých technokratov, ktorí budú riadiť záležitosti týkajúce sa života a základných služieb v spolupráci s arabskými bratmi a medzinárodnými inštitúciami“, vyplýva zo spoločného vyhlásenia.

Viac z témy Izraelsko-palestínsky konflikt:
1.
Situácia v Pásme Gazy je stále zlá. Nedošlo k zníženiu hladu a výrazne sa nezlepšili ani dodávky humanitárnej pomoci
2.
Izrael mal prerušiť dodávky humanitárnej pomoci do Pásma Gazy. V regióne sa navyše hovorí o zabití minimálne 15 civilistov
3.
Letecké útoky Izraela pokračujú aj napriek prímeriu. Krátko predtým Netanjahu avizoval „rázne kroky“
Zobraziť všetky články (133)

Uvádza sa v ňom, že skupiny sa dohodli spolupracovať na zjednotení spoločného postoja „s cieľom bojovať proti výzvam, ktorým Palestínčania čelia“. V dokumente vyzývajú na stretnutie všetkých síl, aby sa „dohodli na národnej stratégii a revitalizácii Organizácie za oslobodenie Palestíny (PLO) ako jediného legitímneho zástupcu palestínskeho ľudu“.

Foto: SITA/AP

Nasadenie mierových síl OSN

Zhodli sa aj na nasadení mierových síl Organizácie Spojených národov (OSN) v Pásme Gazy. „Účastníci stretnutia v Káhire sa zhodli na potrebe prijať všetky možné opatrenia na zachovanie stabilnej situácie v celej Gaze. Potvrdili tiež, že je dôležité, aby OSN prijala rezolúciu o nasadení mierových síl v enkláve s cieľom monitorovať dodržiavanie prímeria,“ uviedli skupiny.

Agentúra AFP uvádza, že Hamas a jeho dlhoročný rival Fatah od štvrtka rokujú v Káhire o druhej fáze mierového plánu predloženého americkým prezidentom Donaldom Trumpom. Riaditeľ egyptskej spravodajskej služby Hasan Rašád sa tiež údajne stretol s poprednými predstaviteľmi skupín Palestínsky islamský džihád, Demokratický front pre oslobodenie Palestíny (DFLP) a Ľudový front za oslobodenie Palestíny.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Zmeny ovplyvnia tisíce mladých mužov: Chorvátsko posilňuje obranu, obnovuje povinnú vojenskú službu

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Zrezanú kožu prišíval na tváre, topila sa v hnise, stál pri prvej plastike penisu: Chirurg experimentoval s obeťami vojnyZrezanú kožu prišíval na tváre, topila sa v hnise, stál pri prvej plastike penisu: Chirurg experimentoval s obeťami vojny
ANKETA: Nemá to tu čo robiť. Pýtali sme sa Slovákov, či nakupujú v ruskom reťazci MERE a čo si o ňom mysliaANKETA: Nemá to tu čo robiť. Pýtali sme sa Slovákov, či nakupujú v ruskom reťazci MERE a čo si o ňom myslia
Odborníčka na dýchanie Petra Gaul: 60 až 80 % z nás nedýcha správne. Čo bude platiť večne, sú 3 zásadyOdborníčka na dýchanie Petra Gaul: 60 až 80 % z nás nedýcha správne. Čo bude platiť večne, sú 3 zásady
Najslávnejšia krádež v histórii umenia. Mona Lisa zmizla na dva roky z Louvru, podozrivý bol aj PicassoNajslávnejšia krádež v histórii umenia. Mona Lisa zmizla na dva roky z Louvru, podozrivý bol aj Picasso
Na Slovensku otvorili unikátny obchod: Za pár eur tu nakúpite veci, ktoré inde zrejme nenájdete, čaká na vás aj prekvapenieNa Slovensku otvorili unikátny obchod: Za pár eur tu nakúpite veci, ktoré inde zrejme nenájdete, čaká na vás aj prekvapenie
Za obed som platila 2 eurá: Bola som 21 dní v top exotickej destinácii a zapisovala si výdavky. Cena dovolenky ma šokovalaZa obed som platila 2 eurá: Bola som 21 dní v top exotickej destinácii a zapisovala si výdavky. Cena dovolenky ma šokovala
Pri natáčaní Priateľov strčil jazyk do úst Rachel a Monike. Jean-Claude Van Damme si vyslúžil prezývku „Van Zúfalec“Pri natáčaní Priateľov strčil jazyk do úst Rachel a Monike. Jean-Claude Van Damme si vyslúžil prezývku „Van Zúfalec“
Kričal, že nechce zomrieť a vbehol do lesa: Zmiznutie Larsa Mittanka v Bulharsku sledujú milióny ľudí, hľadajú ho už 11 rokovKričal, že nechce zomrieť a vbehol do lesa: Zmiznutie Larsa Mittanka v Bulharsku sledujú milióny ľudí, hľadajú ho už 11 rokov
Namiesto 40 € vám stačí aj 7 €: Boli sme v Chorvátsku mimo hlavnej sezóny. Ceny pri tomto klesali, máme pre vás tajné tipyNamiesto 40 € vám stačí aj 7 €: Boli sme v Chorvátsku mimo hlavnej sezóny. Ceny pri tomto klesali, máme pre vás tajné tipy
Skutočná pravda o Matke Tereze: Chorým nedávala lieky, chcela, aby trpeli. Rakovinu tíšila maximálne aspirínomSkutočná pravda o Matke Tereze: Chorým nedávala lieky, chcela, aby trpeli. Rakovinu tíšila maximálne aspirínom
Lenka žije v Turecku: Priemerný mesačný plat je tu 800 až 1 000 eur. Turci sú majstri manipulácie a chronickí klamáriLenka žije v Turecku: Priemerný mesačný plat je tu 800 až 1 000 eur. Turci sú majstri manipulácie a chronickí klamári
Bol jeho veľkým rivalom, Teslu podviedol a vysmial. Thomas Edison je však právom jeden z najlepších vynálezcov histórieBol jeho veľkým rivalom, Teslu podviedol a vysmial. Thomas Edison je však právom jeden z najlepších vynálezcov histórie

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Zobraziť viac