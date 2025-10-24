Zmeny ovplyvnia tisíce mladých mužov: Chorvátsko posilňuje obranu, obnovuje povinnú vojenskú službu

TASR
Tomáš Čapák
Chorvátsko znovu zavádza brannú povinnosť.

Chorvátsky parlament v piatok schválil obnovenie povinnej vojenskej služby. Cieľom je posilniť obranu balkánskej krajiny uprostred nepokojov po celom svete vrátane ruskej invázie na Ukrajinu. TASR o tom píše podľa agentúr AFP a HINA.

Záhreb zrušil brannú povinnosť v roku 2008, rok pred vstupom do NATO, v snahe profesionalizovať armádu. Vysokopostavení predstavitelia odvtedy zmenili názor a tvrdia, že medzinárodné napätie si vyžaduje obnovenie základného vojenského výcviku na posilnenie chorvátskych obranných síl.

Novelizáciu zákona o obrane podporilo v 151-člennom parlamente 84 poslancov, 30 sa zdržalo hlasovania a 11 bolo proti. Za zmenu a doplnenie zákona o službe v ozbrojených silách hlasovalo 110 poslancov.

„Obrana krajiny je kľúčová“

„Vidíme nárast rôznych typov hrozieb,… ktoré si vyžadujú rýchle a účinné konanie zo strany širšej komunity,“ povedal počas rokovania v parlamente minister obrany Ivan Anušić. „Tvárou v tvár akejkoľvek hrozbe je obrana krajiny kľúčová,“ zdôraznil.

Dvojmesačný výcvik začnú na budúci rok zdravotne spôsobilí branci po dovŕšení 19 rokov. Prvé povolávacie rozkazy sa rozošlú ešte do konca tohto roka pre výcvikové kasárne v Knine, Slunji a Požege. Každoročne by malo výcvik absolvovať zhruba 18 000 mužov a toto obdobie sa im započíta do dĺžky pracovného pomeru. Absolventi výcviku budú mať tiež výhodu pri uchádzaní sa o prácu vo verejných a štátnych inštitúciách.

Žold 1 100 eur

Odopierači vojenskej služby pre výhrady vo svedomí budú môcť slúžiť tri alebo štyri mesiace v štátnej službe vrátane tímov pre reakciu na katastrofy. Ženy sú oslobodené od brannej povinnosti, ale môžu sa dobrovoľne prihlásiť na základný výcvik, ktorý je podmienkou pre vstup do aktívnej služby alebo záložných síl.

Odvedenci budú dostávať žold 1 100 eur, odmena pre alternatívnu civilnú službu ešte nebola stanovená. Podľa medializovaných správ by mohla byť „výrazne nižšia“.

