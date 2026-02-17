Na slovenský trh vstupuje nový hráč: Prevzal závod pri Bratislave, sľubuje ďalšiu expanziu

Nina Malovcová
Strategická akvizícia posilní naše postavenie v EÚ.

Indická skupina Tata AutoComp oficiálne vstupuje na slovenský trh prostredníctvom spoločnosti Artifex Systems, ktorá prevzala závod na výrobu autointeriérových systémov v automobilovom priemyselnom parku v Lozorne (bývalý IAC Group Slovakia) pri Bratislave.

Spoločnosť Tata AutoComp Systems Limited prostredníctvom svojej britskej dcérskej spoločnosti Artifex Interior Systems dokončila akvizíciu 100-percentného podielu v spoločnosti IAC Group (Slovakia). Táto strategická akvizícia posilní schopnosti Tata AutoComp a vytvorí základ pre ďalšiu expanziu na trhoch Spojeného kráľovstva a EÚ. Zámer podporuje ambiciózne rastové plány Tata AutoComp a posilňuje postavenie spoločnosti ako významného hráča v európskom automobilovom priemysle.

Štátny tajomník hovorí o prísľube expanzie

Transakcia podľa štátneho tajomníka Ministerstva hospodárstva (SR) Vladimíra Šimoňáka nesie so sebou prísľub ďalšej expanzie. „Hodnotím túto transakciu ako príklad toho, čo chceme vidieť v automobilovom priemysle a celkovo v slovenskom hospodárstve. Táto transakcia so sebou nesie prísľub ďalšej expanzie, ďalšieho zakorenenia existujúcej výroby na Slovensku a ďalšej kultivácie dodávateľských vzťahov,“ priblížil Šimoňák.

 

„Integrácia spoločnosti Artifex Systems (predtým IAC Slovakia) bola úspešne dokončená, čo predstavuje významný krok pri budovaní značky Artifex a napĺňaní našej globálnej rastovej stratégie. Vďaka tejto integrácii sme lepšie pripravení prinášať globálnym OEM (výrobcom originálneho zariadenia, pozn. TASR) výrobcom dlhodobú hodnotu, prevádzkovú excelentnosť a špičkovú kvalitu. Máme jasne definovaný plán posilnenia značky Artifex, ktorá spája spoločnosti Artifex Systems AB, Artifex Interior Systems a Artifex Systems – s pôsobením vo Švédsku, Spojenom kráľovstve a na Slovensku pod jednotnú a ucelenú identitu,“ uviedol Arvind Goel, podpredseda predstavenstva Tata AutoComp Systems.

Portfólio a pôsobenie skupiny

„Teší ma, že IAC Slovakia, teraz Artifex Systems sa pripája ku skupine Tata AutoComp. Verím, že pod vedením Tata AutoComp bude Artifex Systems pokračovať v raste a významne prispeje k automobilovému priemyslu Slovenska. Tento krok potvrdzuje silný potenciál prehlbovania priemyselnej spolupráce medzi Indiou a Slovenskom,“ podčiarkla veľvyslankyňa Indickej republiky v SR Apoorva Srivastava.

Artifex Interior Systems poskytuje komplexné portfólio interiérových a exteriérových systémov pre automobilový priemysel a ponúka „full service“, dodávateľské riešenia zahŕňajúce design, vývoj, výrobu a dodávky v režime just-in-time. Artifex Systems dodáva pre významných OEM výrobcov, medzi ktorých patria v segmente osobných vozidiel Jaguar Land Rover, BMW Mini, Bentley, INEOS a Toyota.

Skupina má závody vo Veľkej Británii (tržby približne 276 miliónov eur, 1800 zamestnancov), vo Švédsku (tržby približne 736 miliónov eur, 1500 zamestnancov) a na Slovensku (tržby približne 175 miliónov eur, 800 zamestnancov).

