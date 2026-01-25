Dôchodkyňa odfotila podvodníkom svoj občiansky preukaz: Podvodník požiadal o úver, o ktorom žena nevedela

Foto: Facebook/ Polícia SR - Prešovský kraj

Petra Sušaninová
TASR
Žena si chybu našťastie včas uvedomila.

Prešovskí kriminalisti zasiahli proti podvodu na seniorke v okrese Sabinov. Krajské riaditeľstvo Policajného zboru (KR PZ) v Prešove na sociálnej sieti informovalo, že ešte začiatkom januára kontaktoval neznámy muž telefonicky 72-ročnú ženu so zámienkou, že pred dvoma rokmi investovala finančné prostriedky, ktoré si teraz môže vybrať aj s výnosmi.

„Poškodená opakovane uvádzala, že žiadne peniaze nikdy neinvestovala a nemá záujem o ich vyplatenie. Napriek tomu ju 36-ročný muž presvedčil, aby si do mobilného telefónu nainštalovala aplikáciu a cez ňu nasmerovala telefón na svoj občiansky preukaz z oboch strán. Takto získal prístup k jej bankovému účtu. Následne boli na účet poškodenej pripísané finančné prostriedky, ktoré mala podľa pokynov odovzdať neznámej osobe,“ uviedla polícia.

Polícia varuje

Staršia žena však zachovala duchaprítomnosť, okamžite kontaktovala políciu, zablokovala bankový účet a banka jej oznámila, že jej bol schválený úver, o ktorý nikdy nežiadala a ktorý bol poskytnutý bez jej vedomia a súhlasu. „Podozrivý muž sa v tom čase nachádzal v blízkosti bydliska poškodenej, kde malo dôjsť k odovzdaniu peňazí,“ dodalo KR PZ.

Prešovský okresný vyšetrovateľ vzniesol voči mužovi obvinenie pre trestný čin podvodu v štádiu pokusu. Vo veci podľa polície aj naďalej prebiehajú procesné úkony. PZ v tejto súvislosti upozorňuje občanov, aby nikdy neumožnili cudzím osobám vzdialený prístup k telefónu či počítaču. Taktiež odporúča, aby si ľudia nefotografovali ani neposielali doklady totožnosti neznámym osobám. „Banka ani polícia od vás nikdy nežiada inštaláciu aplikácií či odovzdanie peňazí. Ak máte čo i len malé podozrenie, okamžite kontaktujte políciu alebo svoju banku,“ pripomína.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Pri platbe kartou zľava 30 centov: Slovákov nahneval automat na bagety, niektorí hovoria o diskriminácii

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Žena vážila 470 kíl, priznala, že priľahla a zabila batoľa: Namiesto trestu smrti schudla 360 kilogramov
Žena vážila 470 kíl, priznala, že priľahla a zabila batoľa: Namiesto trestu smrti schudla 360 kilogramov
Preskúmali sme starú jadrovú elektráreň na Dunaji. Naša redaktorka sa na rok vzdala alkoholu
Preskúmali sme starú jadrovú elektráreň na Dunaji. Naša redaktorka sa na rok vzdala alkoholu
Dušan odišiel do Nemecka: Pracujem 55 hodín týždenne, mám aj druhý džob. Moja práca je dobre ohodnotená
Slováci a Česi v zahraničí
Dušan odišiel do Nemecka: Pracujem 55 hodín týždenne, mám aj druhý džob. Moja práca je dobre ohodnotená
„Všetkých vás zabijem,“ zakričal atentátnik a výbuch mu odtrhol hlavu. Pri útoku na letisko Domodedovo zomrelo 37 ľudí
„Všetkých vás zabijem,“ zakričal atentátnik a výbuch mu odtrhol hlavu. Pri útoku na letisko Domodedovo zomrelo 37 ľudí
Swarovski sa naučil vyrábať krištáľ tak, ako nikto predtým a dobyl ním svet. Reputáciu pošpinila nacistická minulosť
Swarovski sa naučil vyrábať krištáľ tak, ako nikto predtým a dobyl ním svet. Reputáciu pošpinila nacistická minulosť
Ľudia čakali stovky eur, niektorí dostali drobné. Analytik Potočár vysvetľuje, prečo vám prišla nízka energopomoc
Ľudia čakali stovky eur, niektorí dostali drobné. Analytik Potočár vysvetľuje, prečo vám prišla nízka energopomoc
Stačí 20 minút a ocitnete sa na slovenskom „Islande“. Navštívili sme skrytý prírodný skvost, zaplatíte 0 eur
Tip na výlet
Stačí 20 minút a ocitnete sa na slovenskom „Islande“. Navštívili sme skrytý prírodný skvost, zaplatíte 0 eur
Pudmarčík z Ipsos o predvolebnom roku: Koalícia tromfy ešte len ukáže. Vieme, prečo voliči Fica odchádzajú
Pudmarčík z Ipsos o predvolebnom roku: Koalícia tromfy ešte len ukáže. Vieme, prečo voliči Fica odchádzajú
Monika a Zbyšek vyrábajú na Sicílii olivový olej: Platy sú tu nižšie, no južanský život je nám blízky
Slováci a Česi v zahraničí
Monika a Zbyšek vyrábajú na Sicílii olivový olej: Platy sú tu nižšie, no južanský život je nám blízky
Preskúmali sme starú jadrovú elektráreň na Dunaji: Prevádzku museli v poslednej chvíli zastaviť, dnu sa dostanete aj vy
Preskúmali sme starú jadrovú elektráreň na Dunaji: Prevádzku museli v poslednej chvíli zastaviť, dnu sa dostanete aj vy
365 dní bez kvapky alkoholu: Takto som prežila rok bez vodky a piva. Čakala som zázraky, prišlo niečo lepšie
365 dní bez kvapky alkoholu: Takto som prežila rok bez vodky a piva. Čakala som zázraky, prišlo niečo lepšie
Netušili, že o chvíľu zomrú, prežil len jeden: Od najväčšej leteckej tragédie Slovenska prešlo už 20 rokov
Netušili, že o chvíľu zomrú, prežil len jeden: Od najväčšej leteckej tragédie Slovenska prešlo už 20 rokov

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac