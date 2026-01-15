Do tepla len za 16 eur: Našli sme lacné letenky priamo z Bratislavy, zabudnite na Barcelonu aj Madrid

Keď sa pozriete z okna, možno sa vám naskytne pochmúrny pohľad – po slnečných lúčoch ani stopy a zasnežená idylka sa na mnohých miestach Slovenska premenila na blatistú čľapkanicu. Ak túžite zhodiť čiapku, máme pre vás jeden tip.
Našli sme lacné letenky do destinácie, kde sa síce ešte v týchto dňoch v mori neokúpete, no môžete si vychutnávať slnko, príjemné prechádzky a milé úsmevy ľudí. Hovoríme o meste Alicante, ktoré sa nachádza na juhovýchode Španielska.
Ceny jednosmerných leteniek štartujú na príjemných 16 eurách. Letí sa nízkonákladovkou Ryanair priamo z Bratislavy a let trvá 2 hodiny a 50 minút. Za pár eur si môžete zaletieť na výlet v rôznych januárových termínoch, ale napríklad aj vo februári či v marci. Nás zaujali napríklad dátumy 21. alebo 28. januára, ktoré sú v ponuke za sumu lepšieho obeda.
Za pár desiatok eur tam aj späť
Ceny spiatočných leteniek nám taktiež vyčarovali úsmevy na tvárach, ak vycestujete napríklad spomínaného 21. januára a v Alicante strávite 7 nocí, za cestu tam aj späť zaplatíte len 33 eur. Ak vám stačí dovolenkovať aj 5 nocí, môžete vyraziť napríklad od 21. januára do 26. januára a zaplatíte 39 eur.
Lacné ubytovanie a menej ľudí
Alicante je výbornou alternatívou napríklad k Barcelone alebo Madridu. Výhodou cestovania po Európe v týchto mesiacoch sú nižšie ceny, napríklad za prenájom ubytovania, ale aj viac dostupných možností ako počas top letnej sezóny. Pozreli sme sa na ponuky známeho ubytovacieho portálu a v nami zvolenom januárovom termíne našli najlacnejšiu izbu za 200 eur na 7 nocí pre dve osoby, čo vychádza približne na 14 eur na jedného na noc. V podobnej cenovke je dostupných možností ďaleko viac.
Ďalším plusom je nepochybne to, že sa v tomto období nebudete tlačiť s davmi turistov a vychutnáte si príjemné prechádzky pri mori počas západu slnka.
