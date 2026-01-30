Do školy prišla opitá, potom si sadla za volant a chcela odísť. Učiteľku z Košíc vyšetruje polícia

Učiteľka nafúkala v práci, potom si sadla za volant auta. O prípade, ktorý sa odohral na jednej z košických škôl, informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru (KR PZ) v Košiciach.
Ako uviedlo, polícia dnes bola kontaktovaná vedením jednej zo škôl v Košiciach po tom, ako pedagogická zamestnankyňa počas internej kontroly nafúkala, v dychu mala 0,78 promile.
„Keďže v daný deň prebiehali chrípkové prázdniny, v škole sa v tom čase nenachádzali žiadne deti, iba zamestnanci. Vedenie školy situáciu riešilo okamžite a korektne – pracovný pomer bol ukončený dohodou,“ uvádza KR PZ v Košiciach.
Zadržali jej vodičský preukaz
Polícia doplnila, že po odchode zo školy policajný príslušník spozoroval, ako si dotknutá osoba sadla za volant osobného auta a pohla sa s ním. Hliadka vozidlo zákonným spôsobom zastavila a vodičku podrobila dychovej skúške na alkohol, ktorá najprv ukázala takmer 0,7 promile alkoholu, pri opakovanej skúške bol zaznamenaný mierny pokles.
Žene bol zadržaný vodičský preukaz, vec bola podľa KR PZ riešená v súlade so zákonom. „Alkohol nemá miesto ani v práci, ani za volantom. Polícia bude aj naďalej postupovať rovnako voči každému, kto poruší zákon a ohrozí bezpečnosť seba alebo ostatných,“ upozornila polícia.
