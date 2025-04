Do rieky Hudson sa zrútil vrtuľník: Zomrelo 6 ľudí, medzi obeťami je aj generálny riaditeľ Siemensu a jeho rodina

Medzi obeťami štvrtkového zrútenia vrtuľníka do rieky Hudson v New Yorku je aj Agustín Escobar, španielsky generálny riaditeľ pre železničnú infraštruktúru technologickej spoločnosti Siemens, jeho manželka a tri malé deti vo veku štyri až jedenásť rokov. Totožnosť pilota stále nie je známa, píše sa na portáli televíznej stanice ABC News, informuje TASR.

Napriek rýchlej reakcii záchranárov sa piatich španielskych cestujúcich a pilota nepodarilo zachrániť. Štyria ľudia zahynuli ihneď, zvyšné dve osoby sa podarilo vytiahnuť nažive, no neskôr na následky zranení zomreli v nemocnici, spresnila tamojšia polícia podľa denníka The New York Times (NYT). Rodina prišla na výlet do najľudnatejšieho mesta Spojených štátov z Barcelony, povedali pre ABC News dvaja španielski predstavitelia.

Vrtuľník padol do rieky

Na videách od svedkov je vidieť, ako sa vrtuľník Bell 206L rúti nekontrolovateľnou rýchlosťou do rieky neďaleko pobrežia mesta Jersey City, pričom časti stroja padajú vzduchom do vody. Svedok Bruce Wall pre AP uviedol, že videl, ako sa helikoptéra „rozpadla“ vo vzduchu, pričom chvost a vrtuľa odpadli.

Hudson River helicopter crash, as an engineer the amount of single points of failure in a helicopter scares the shit out of me.pic.twitter.com/fHyGJ0ZaZb — ✪ Evil Te𝕏an ✪ (@vileTexan) April 10, 2025

Let na sever pozdĺž panorámy Manhattanu a potom späť na juh ku Soche slobody trval podľa informácií agentúry necelých 18 minút.

Vrtuľník bol prevádzkovaný spoločnosťou New York Helicopter, ktorá organizuje vyhliadkové lety. Šéf spoločnosti Michael Roth v reakcii povedal, že nevie, čo sa stalo so strojom, ktorý si údajne prenajal od spoločnosti v Louisiane.

Príčina nehody zatiaľ nie je známa. Prípad vyšetruje americký Federálny úrad pre letectvo (FAA) v spolupráci s Národným úradom pre bezpečnosť dopravy (NTSB).

Prezident Donald Trump v príspevku na sociálnej sieti Truth Social vyjadril sústrasť rodinám a priateľom obetiam „strašnej havárie vrtuľníka“. Uviedol, že minister dopravy Sean Duffy a jeho kolegovia vedú vyšetrovanie a že „oznámenia o tom, čo presne sa stalo a ako, budú čoskoro zverejnené“.

„Naše srdcia sú s rodinami tých, ktorí boli na palube,“ doplnil starosta New Yorku Eric Adams, ktorý ako jeden z prvých predstaviteľov potvrdil smrť všetkých šiestich ľudí.

Obloha nad Manhattanom je bežne plná lietadiel a vrtuľníkov, a to ako súkromných rekreačných lietadiel, tak aj komerčných a turistických letov. Z heliportov v New Yorku a jeho okolí každoročne odlietajú desaťtisíce vyhliadkových vrtuľníkov. Tieto výlety, ktoré spravidla stoja niekoľko stoviek dolárov, umožňujú vidieť mnohé z ikonických pamiatok mesta z výšky – Central Park, One World Trade Center, Sochu slobody – už za 15 minút, píše NYT.

Rieka je zas frekventovaným lodným kanálom a bola dejiskom dramatického incidentu z roku 2009, keď na nej americké dopravné lietadlo so 155 ľuďmi na palube bezpečne pristálo. Táto udalosť sa neskôr stala známou ako Zázrak na rieke Hudson.

Od roku 1977 zahynulo pri nehodách vrtuľníkov v New Yorku najmenej 32 ľudí a štvrtková nehoda bola zrejme najsmrteľnejšou od roku 2018.