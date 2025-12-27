Do neznámeho klenotu u našich susedov sa dostanete priamo vlakom: Špeciálna linka vyrazí každý víkend

Neďaleká Krynica, foto: interez.sk (Zuzana Veslíková)

Zuzana Veslíková
TASR
Do poľskej Muszyny sa z Popradu cestujúci dostanú vlakom až do februára.

Vlak Beliansky expres vyráža v sobotu na trať a každú sobotu a nedeľu bude spájať Poprad s poľskou Muszynou až do 22. februára 2026. Ako TASR informovala hovorkyňa Prešovského samosprávneho kraja (PSK) Daša Jeleňová, Beliansky expres si za uplynulé roky získal priazeň slovenských aj poľských turistov.

„Ponúka nielen komfortnú a ekologickú formu dopravy, ale aj možnosť objaviť atraktívne miesta po oboch stranách hranice bez stresu z parkovania či dlhého šoférovania,“ skonštatovala Jeleňová.

Vlak je podľa nej ideálny na jednodňové výlety aj víkendové pobyty. Slováci sa môžu vybrať za poľskými kúpeľmi, gastronómiou či zimnou atmosférou Muszyny, poľskí návštevníci zase za krásami podtatranského regiónu. Cestovný poriadok je nastavený tak, aby umožňoval pohodlný návrat aj v ten istý deň.

Pohodlne tam aj späť

Z Popradu vyráža Beliansky expres o 7:29 hodine a 15:29 hodine, do Muszyny prichádza o 9:10 hodine a 17:10 hodine. Opačným smerom odchádza z Muszyny o 10:00 hodine a 18:00 hodine s príchodom do Popradu o 11:40 hodine a 19:40 hodine.

„Počas jazdy vlak zastavuje aj v ďalších zaujímavých lokalitách, ako sú Studený Potok, Kežmarok, Spišská Belá, Podolínec, Stará Ľubovňa a Plaveč, vďaka čomu je ideálny aj na objavovanie menej známych miest severného Slovenska,“ doplnila Jeleňová.

Foto: interez.sk (Zuzana Veslíková)

Vlak zároveň nadväzuje na spojenia do Krynice a prvý ranný spoj z Popradu dokonca umožňuje aj prestup v Muszyne na vlak o 10:36 hodine smerom do Krakova. Bližšie informácie o cestovných lístkoch sú zverejnené na webstránke kraja a Železničnej spoločnosti Slovensko.

Krynica je označovaná aj ako druhé Zakopané a ak milujete zimu a lyžovanie, je to pre vás to pravé miesto. Čo robiť v tomto regióne sme pre vás zhrnuli v našej reportáži.

Ladislav otvoril unikátne kino, aké inde na Slovensku nenájdete: Ľudia odchádzajú nadšení, na vstupnom ušetria
Ladislav otvoril unikátne kino, aké inde na Slovensku nenájdete: Ľudia odchádzajú nadšení, na vstupnom ušetria
Záhada rumunského národného pokladu: Zo strachu pred Nemcami ho poslali ukryť do Ruska. Dodnes ho nemajú naspäť
Záhada rumunského národného pokladu: Zo strachu pred Nemcami ho poslali ukryť do Ruska. Dodnes ho nemajú naspäť
Mačetou ju udreli do hlavy, na zemi bola zbraň. Dian Fossey milovala gorily a položila za ne život, jej smrť je záhadou
Mačetou ju udreli do hlavy, na zemi bola zbraň. Dian Fossey milovala gorily a položila za ne život, jej smrť je záhadou
Ricardo sa prisťahoval na Slovensko: Keď som sem prišiel, prenájmy v Bratislave stáli 600 eur, životné náklady stúpajú
Ricardo sa prisťahoval na Slovensko: Keď som sem prišiel, prenájmy v Bratislave stáli 600 eur, životné náklady stúpajú
Kevin nemohol byť sám doma: Týchto 10 chýb v obľúbenej komédii prehliadol takmer každý
Kevin nemohol byť sám doma: Týchto 10 chýb v obľúbenej komédii prehliadol takmer každý
Videli sme najkrajšie vianočné trhy u nás: Cítili sme sa ako v rozprávke, viadukt sa rozsvietil prvýkrát za 90 rokov
Vianočné trhy
Videli sme najkrajšie vianočné trhy u nás: Cítili sme sa ako v rozprávke, viadukt sa rozsvietil prvýkrát za 90 rokov
Matúš chodí všade pešo: V tejto európskej krajine sme sa báli. Chodník na Novom Zélande začína dezinfekčnou stanicou
Matúš chodí všade pešo: V tejto európskej krajine sme sa báli. Chodník na Novom Zélande začína dezinfekčnou stanicou
Budú počas vianočných sviatkov otvorené obchody? Reťazce hlásia zmeny, pozrite sa, ako to bude po novom
Budú počas vianočných sviatkov otvorené obchody? Reťazce hlásia zmeny, pozrite sa, ako to bude po novom
Stavať ho začali ešte za Mečiara: Pri tuneli Višňové sa vystriedalo 12 ministrov, skoro po 30 rokoch ho otvárajú
Stavať ho začali ešte za Mečiara: Pri tuneli Višňové sa vystriedalo 12 ministrov, skoro po 30 rokoch ho otvárajú
Zažili sme unikát, aký inde na Slovensku nenájdete: V decembri sme sa ocitli v srdci džungle, zaplatíte 8 eur
Zažili sme unikát, aký inde na Slovensku nenájdete: V decembri sme sa ocitli v srdci džungle, zaplatíte 8 eur
Bola vysušená doma v garáži a jej rodina si to nevšimla. Analytička povedala, kto môže mať problém s energopomocou
Bola vysušená doma v garáži a jej rodina si to nevšimla. Analytička povedala, kto môže mať problém s energopomocou
Nielen Culkinovi zo slávy preplo: Jeho filmový brat pýtal za podpis peniaze, svoju partnerku takmer uškrtil
Nielen Culkinovi zo slávy preplo: Jeho filmový brat pýtal za podpis peniaze, svoju partnerku takmer uškrtil

