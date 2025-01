Neznáme druhé Zakopané len 16 minút od našich hraníc: Navštívili sme skrytý klenot, ubytujete sa tu od 23 eur

Tipov na výlety nie je nikdy dosť, preto máme pre vás ďalší, za ktorým nemusíte cestovať vôbec ďaleko. Navštívili sme pre mnoho Slovákov neznámy klenot Poľska. Okrem toho, že ho máme blízko, môže vás pritiahnuť zaujímavými miestami, ktoré tu nájdete a je iba na vás, či si tu dokonale oddýchnete alebo si užijete aktívne strávený voľný čas.

Článok pokračuje pod videom ↓

V článku sa dozviete aj: kde sa toto pre množstvo Slovákov málo známe mesto nachádza;

prečo sa ho oplatí navštíviť v zime;

čím nás oslovili miestne lyžiarske strediská;

akú unikátnu atrakciu v korunách stromov by ste nemali vynechať;

koľko dáte za ubytovanie.

Do obdobia letných dovoleniek je ešte ďaleko, to však neznamená, že nemôžete cestovať a spoznávať nové miesta aj tak. Na kratšie výlety vyrazte k našim susedom, kde nájdete okrem dobre známych miest aj množstvo pre nás „skrytých“, ktoré vyrážajú dych. A Poľsko je nimi priam posiate, preto sme sa vydali na spoznávanie Malopoľského vojvodstva.

Pre lepšiu predstavu, sídli v južnom Poľsku a dominantou Malopoľska je mnohými Slovákmi obľúbený a milovaný Krakov.

No vyhľadávaným miestom v tunajších končinách je aj Zakopané, ktoré sa považuje za hlavné zimné mesto Poľska. A my sa tomu vôbec nečudujeme. Jeho malebné uličky sa v zime premenia na rozprávkovú krajinu, v okolí nájdete hneď niekoľko termálnych kúpeľov, kde si po výdatnej lyžovačke oddýchnete leňošením v horúcej vode pod holým nebom, a to aj keď vonku poletujú vločky. Popularite medzi návštevníkmi sa teší vrch Gubałówka, kam sa dostanete pozemnou lanovkou a odkiaľ si okrem iného užijete nádherné výhľady na mesto.

Teraz vám ale predstavíme menej známe miesto, kam vám doteraz azda ani len nenapadlo ísť, no možno vás očarí hneď na prvú, tak ako to bolo aj v našom prípade.

Objavili sme pre mnohých Slovákov neznáme miesto

Kým Zakopané poznajú nielen Slováci z pohraničných oblastí, ale je vyhľadávaným miestom aj pre našincov z iných častí krajiny, o tomto mestečku, ktoré sa taktiež nachádza kúsok od našich hraníc a v zime ponúka bohaté možnosti, mnohí z vás možno nikdy ani len nepočuli. Navštívili sme Krynicu-Zdrój a presvedčili sa na vlastnej koži o tom, že sa sem oplatí vyraziť aj na niekoľko dní a určite sa nebudete nudiť.

Krynica-Zdrój dostala prezývku „perla poľských kúpeľov“, spomína web Visit Malopolska. Ak sa sem vyberiete, môžete okúsiť miestne minerálne vody, ktorých tradícia siaha už do 17. storočia.

Na ich ochutnávku sme sa vybrali do kúpeľného domu nazývaného Zdrojowy Dum, kde sme vyskúšali viacero druhov minerálnych vôd. Ak vám niektorá z nich zachutí, môžete si ju tu aj zakúpiť. Nám najviac prirástla k srdcu tá s názvom „Jan“, ktorá má priaznivé účinky na tráviaci systém.

Ak milujete zimu a lyžovanie, je to pre vás to správne miesto

V tomto zimnom období sme sa v Krynici a okolí najviac tešili na lyžiarske svahy, ktorých tu nájdete hneď niekoľko. Prvé svahy sme sa rozhodli vyskúšať v lyžiarskom stredisku Jaworzyna Krynicka, ktoré sa teší prívlastku najlepšieho a najobľúbenejšieho v celom Poľsku.

Užili sme si jazdu kabínkovou lanovkou a vyskúšali niektoré zo 14 vyznačených trás v celkovej dĺžke skoro 15 kilometrov. Otestovali sme, že si tu prídu na svoje začiatočníci, aj skúsení lyžiari. Odchádzali sme príjemne prekvapení aj kvalitou služieb či atmosférou, ktorá v stredisku vládla.

Naše ďalšie kroky viedli do neďalekého ski areálu Slotwiny Arena, kde sme sa okrem samotnej lyžovačky nemohli dočkať ani prechádzky chodníkom korunami stromov. Unikátna drevená vyhliadková veža je vysoká 49,5 metra a prvou svojho druhu, ktorá u našich severných susedov vznikla.

Už od prvých krokov sme si užívali nádherné výhľady na celé okolie a z vrcholu sa nám naskytol nádherný pohľad aj na svahy lyžiarskeho strediska Jaworzyna Krynicka, ktoré vidieť takto z diaľky bolo zážitkom samým osebe.

Večerné lyžovanie sme si vychutnali v lyžiarskom stredisku Master Ski v blízkom Tyliczi, ktoré, ako sme zistili podľa recenzií, si množstvo Slovákov pochvaľuje. Okrem širokej zjazdovky nás zaujal miestny Funpark ponúkajúci jazdu tunelom, alebo úsek, kde si zalyžujete pomedzi stromy.

Mestečko s rozprávkovou atmosférou pár minút zo Slovenska

Prešli sme sa aj samotnou Krynicou, ktorej kúzelné uličky sme si zamilovali a skočili sa zohriať horúcim nápojom a koláčom do príjemnej kaviarničky, do ktorej nás to doslova vtiahlo. Očarila nás miestna architektúra historických kúpeľných budov a na chvíľu sme mali pocit, že sme sa ocitli v úplne inom svete. Pritom takýto klenot máme skutočne len na skok, navyše, mali sme to šťastie na zasnežené dni a biela prikrývka ešte viac dotvorila túto jedinečnú atmosféru.

Krynica-zdrój sa nachádza len 16 minút z pohraničnej obce Gaboltov a niečo cez 30 minút cesty autom z Bardejova. Je vzdialená približne hodinu a pol z Košíc, zo Žiliny vám to sem zaberie tri a pol hodiny a o pár minút rýchlejšie tu budete z Banskej Bystrice. Z Bratislavy do Krynice trvá cesta autom 5 hodín.

Ubytujete sa tu už od pár desiatok eur

Ubytovanie vás navyše nemusí stáť veľa peňazí. Na známom ubytovacom portáli sme hľadali ponuky na prvý februárový víkend a zistili, že v tomto termíne začínajú na 47 eurách za dvojlôžkovú izbu s balkónom pre dve osoby, čo vychádza na 23,50 eura na jedného. Milo nás prekvapila ponuka izby s výhľadom na hory za 69 eur na noc, a taktiež, že za podobnú cenovku môžete prespať priamo v ubytovaní, ktoré ponúka Stary Dom Zdrojowy.

Ak si na druhej strane potrpíte na luxus, môžete si vyberať z viacerých štvorhviezdičkových hotelov, prípadne zvoliť päťhviezdičkový, ktorý tu taktiež nájdete. Práve tu sme strávili noc a očaril nás chutnými raňajkami, nádherným wellness a vírivkami, ktoré sme si užili priamo pod večernou oblohou.

Zatiaľ čo sme poľské Zakopané veľmi dobre poznali a pravidelne ho navštevujeme, mesto Krynica-Zdrój bolo pre nás sviežim a príjemným prekvapením. Vďaka zážitkom, ktoré tu možno načerpať, ho pokojne môžeme prirovnať k obľúbenému Zakopanému, no pre mnohých je neobjaveným klenotom. Ak plánujete vyraziť niekam na výlet, môžete sa inšpirovať naším itinerárom, no zaujímavých miest je v tomto poľskom regióne ešte ďaleko viac.