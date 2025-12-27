Cudzinec hľadal na Slovensku škaredé miesto: Takto reagoval na Prešov, dostane vás, čo si o našej krajine myslí

Foto: Screen TikTok (moryexplores)

Zuzana Veslíková
Môžeme si od neho brať príklad.

Na internete sa objavujú videá od rôznych tvorcov, ktoré sú založené na zaujímavom koncepte – vyberú si jednu krajinu, prechádzajú myškou po Google Maps a náhodne klikajú na miesta, o ktorých nikdy nepočuli. Následne zhodnotia, či sa im páčia, alebo nie. Keď natrafia na také, ktoré je podľa nich „škaredé“, táto hra končí. Tento tiktoker však zhodnotil, že u nás žiadne také nenašiel. 

Slovensko môžu vnímať cudzinci všelijako. Mnohí ani len netušia, kde sa naša domovina nachádza a ďalší majú len skreslené predstavy, ako to u nás vyzerá. Tiktoker Mory sa ho rozhodol v jednom zo svojich videí preskúmať aspoň prostredníctvom mapy. A názor, ku ktorému dospel, vás poteší.

@moryexplores Exploring Slovakia until it’s ugly #exploring #travel #googleearth #slovakia ♬ 我的世界主题曲-Aria Math (Cover C418) – C418

Bol nadšený z každého jedného miesta

„Počul som o Slovensku pár pekných vecí,“ priznal hneď na začiatku a ako na prvé natrafil na detské ihrisko, ktoré ho skutočne upútalo. Ďalej sa na mape dostal do Prešova, kde ho uchvátila z nášho pohľadu úplne obyčajná ulica.

Moryho treťou zastávkou bola ešte obyčajnejšia cesta, po ktorej práve prechádzalo vysmiate dievčatko na bicykli. „Viete, prečo je toto dievčatko šťastné?“ opýtal sa a sám si aj odpovedal: „Pretože je na Slovensku.“ 

Keď sa dostal do areálu podniku s drevenými stolmi a šmykľavkou, takmer sa roztopil. Podobne reagoval aj pri kempe s množstvom odstavených karavanov alebo skejtparku.

Aj keď sa vo svojej poslednej zastávke trochu zmýlil – zavítal do českého Hodonína v presvedčení, že ide o Slovensko – na záver skonštatoval, že naša krajina týmto testom bez debát prešla.

@moryexplores Exploring Czech Republic until it’s ugly #exploring #travel #googleearth #czech ♬ 我的世界主题曲-Aria Math (Cover C418) – C418

Komentáre od skeptických Slovákov nenechali na seba dlho čakať

Mory vo videu priznal, že chce ukázať svetu, aká je Európa krásna, preto nie je také prekvapivé, že k podobnému záveru došiel napríklad aj pri Česku, Chorvátsku či Poľsku. Napriek tomu je pekné vidieť, ako si niekto dokáže nazbierať aj stovky tisíc videní na videu, v ktorom nešíri nenávisť a hejt, ale naopak, chváli a vyzdvihuje pekné veci.

Mnohí komentujúci však už takým optimizmom nesršali. „Myslel som si, že video bude mať maximálne 10 sekúnd,“ udrel jeden Slovák. „Dobre, že nešiel na Luník IX,“ dodal ďalší.

No našli sa aj našinci, ktorí dokázali oceniť, čo doma máme a s cudzincom sa podelili so svojimi fotografiami zimnej Bratislavy, Vysokých Tatier, Trenčína alebo dedinky neďaleko Púchova. „Ako Slovák ti ďakujem,“ ozval sa priamo tiktokerovi vďačný komentujúci.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Cudzinka si prezerá Slovensko, kým nenarazí na niečo škaredé. Jej reakcia vás dostane, toto mesto…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Ladislav otvoril unikátne kino, aké inde na Slovensku nenájdete: Ľudia odchádzajú nadšení, na vstupnom ušetria
Ladislav otvoril unikátne kino, aké inde na Slovensku nenájdete: Ľudia odchádzajú nadšení, na vstupnom ušetria
Záhada rumunského národného pokladu: Zo strachu pred Nemcami ho poslali ukryť do Ruska. Dodnes ho nemajú naspäť
Záhada rumunského národného pokladu: Zo strachu pred Nemcami ho poslali ukryť do Ruska. Dodnes ho nemajú naspäť
Mačetou ju udreli do hlavy, na zemi bola zbraň. Dian Fossey milovala gorily a položila za ne život, jej smrť je záhadou
Mačetou ju udreli do hlavy, na zemi bola zbraň. Dian Fossey milovala gorily a položila za ne život, jej smrť je záhadou
Ricardo sa prisťahoval na Slovensko: Keď som sem prišiel, prenájmy v Bratislave stáli 600 eur, životné náklady stúpajú
Ricardo sa prisťahoval na Slovensko: Keď som sem prišiel, prenájmy v Bratislave stáli 600 eur, životné náklady stúpajú
Kevin nemohol byť sám doma: Týchto 10 chýb v obľúbenej komédii prehliadol takmer každý
Kevin nemohol byť sám doma: Týchto 10 chýb v obľúbenej komédii prehliadol takmer každý
Videli sme najkrajšie vianočné trhy u nás: Cítili sme sa ako v rozprávke, viadukt sa rozsvietil prvýkrát za 90 rokov
Vianočné trhy
Videli sme najkrajšie vianočné trhy u nás: Cítili sme sa ako v rozprávke, viadukt sa rozsvietil prvýkrát za 90 rokov
Matúš chodí všade pešo: V tejto európskej krajine sme sa báli. Chodník na Novom Zélande začína dezinfekčnou stanicou
Matúš chodí všade pešo: V tejto európskej krajine sme sa báli. Chodník na Novom Zélande začína dezinfekčnou stanicou
Budú počas vianočných sviatkov otvorené obchody? Reťazce hlásia zmeny, pozrite sa, ako to bude po novom
Budú počas vianočných sviatkov otvorené obchody? Reťazce hlásia zmeny, pozrite sa, ako to bude po novom
Stavať ho začali ešte za Mečiara: Pri tuneli Višňové sa vystriedalo 12 ministrov, skoro po 30 rokoch ho otvárajú
Stavať ho začali ešte za Mečiara: Pri tuneli Višňové sa vystriedalo 12 ministrov, skoro po 30 rokoch ho otvárajú
Zažili sme unikát, aký inde na Slovensku nenájdete: V decembri sme sa ocitli v srdci džungle, zaplatíte 8 eur
Zažili sme unikát, aký inde na Slovensku nenájdete: V decembri sme sa ocitli v srdci džungle, zaplatíte 8 eur
Bola vysušená doma v garáži a jej rodina si to nevšimla. Analytička povedala, kto môže mať problém s energopomocou
Bola vysušená doma v garáži a jej rodina si to nevšimla. Analytička povedala, kto môže mať problém s energopomocou
Nielen Culkinovi zo slávy preplo: Jeho filmový brat pýtal za podpis peniaze, svoju partnerku takmer uškrtil
Nielen Culkinovi zo slávy preplo: Jeho filmový brat pýtal za podpis peniaze, svoju partnerku takmer uškrtil

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac