Cudzinec hľadal na Slovensku škaredé miesto: Takto reagoval na Prešov, dostane vás, čo si o našej krajine myslí

Na internete sa objavujú videá od rôznych tvorcov, ktoré sú založené na zaujímavom koncepte – vyberú si jednu krajinu, prechádzajú myškou po Google Maps a náhodne klikajú na miesta, o ktorých nikdy nepočuli. Následne zhodnotia, či sa im páčia, alebo nie. Keď natrafia na také, ktoré je podľa nich „škaredé“, táto hra končí. Tento tiktoker však zhodnotil, že u nás žiadne také nenašiel.
Slovensko môžu vnímať cudzinci všelijako. Mnohí ani len netušia, kde sa naša domovina nachádza a ďalší majú len skreslené predstavy, ako to u nás vyzerá. Tiktoker Mory sa ho rozhodol v jednom zo svojich videí preskúmať aspoň prostredníctvom mapy. A názor, ku ktorému dospel, vás poteší.
@moryexplores Exploring Slovakia until it’s ugly #exploring #travel #googleearth #slovakia ♬ 我的世界主题曲-Aria Math (Cover C418) – C418
Bol nadšený z každého jedného miesta
„Počul som o Slovensku pár pekných vecí,“ priznal hneď na začiatku a ako na prvé natrafil na detské ihrisko, ktoré ho skutočne upútalo. Ďalej sa na mape dostal do Prešova, kde ho uchvátila z nášho pohľadu úplne obyčajná ulica.
Moryho treťou zastávkou bola ešte obyčajnejšia cesta, po ktorej práve prechádzalo vysmiate dievčatko na bicykli. „Viete, prečo je toto dievčatko šťastné?“ opýtal sa a sám si aj odpovedal: „Pretože je na Slovensku.“
Keď sa dostal do areálu podniku s drevenými stolmi a šmykľavkou, takmer sa roztopil. Podobne reagoval aj pri kempe s množstvom odstavených karavanov alebo skejtparku.
Aj keď sa vo svojej poslednej zastávke trochu zmýlil – zavítal do českého Hodonína v presvedčení, že ide o Slovensko – na záver skonštatoval, že naša krajina týmto testom bez debát prešla.
@moryexplores Exploring Czech Republic until it’s ugly #exploring #travel #googleearth #czech ♬ 我的世界主题曲-Aria Math (Cover C418) – C418
Komentáre od skeptických Slovákov nenechali na seba dlho čakať
Mory vo videu priznal, že chce ukázať svetu, aká je Európa krásna, preto nie je také prekvapivé, že k podobnému záveru došiel napríklad aj pri Česku, Chorvátsku či Poľsku. Napriek tomu je pekné vidieť, ako si niekto dokáže nazbierať aj stovky tisíc videní na videu, v ktorom nešíri nenávisť a hejt, ale naopak, chváli a vyzdvihuje pekné veci.
Mnohí komentujúci však už takým optimizmom nesršali. „Myslel som si, že video bude mať maximálne 10 sekúnd,“ udrel jeden Slovák. „Dobre, že nešiel na Luník IX,“ dodal ďalší.
No našli sa aj našinci, ktorí dokázali oceniť, čo doma máme a s cudzincom sa podelili so svojimi fotografiami zimnej Bratislavy, Vysokých Tatier, Trenčína alebo dedinky neďaleko Púchova. „Ako Slovák ti ďakujem,“ ozval sa priamo tiktokerovi vďačný komentujúci.
