Dnešná polárna žiara nad Slovenskom je v ohrození, vyskytol sa jeden problém: Táto vec zamiešala kartami

Už sme vám avizovali, že aj dnešný večer možno budete môcť nad Slovenskom pozorovať polárnu žiaru. Ak ste sa chystali večer von niekam na miesto s menším svetelným smogom, mali by ste vedieť, že možno bude všetko inak. Ešte pred niekoľkými hodinami sa očakávalo, že geomagnetická búrka by mohla dosiahnuť triedu G5, no aktuálny scenár nevyzerá vôbec dobre.

Portál iMeteo potvrdzuje, že oproti včerajšej noci v tomto prípade počasie na pozorovanie polárnej žiari praje. No meteorologické podmienky sú jedna vec a tie astronomické druhá. A práve tie teraz zamiešali kartami.

Čo sa skomplikovalo?

„Geomagnetická búrka dosahovala v noci z piatka na sobotu až najvyšší triedu G5, no uplynulú noc to bolo maximálne G3 a aktuálne geomagnetická búrka veľmi výrazne zoslabla na G1. Podmienky pre pozorovanie polárnej žiary sú zatiaľ veľmi nepriaznivé,“ vysvetľuje portál o počasí.

Čo sa týka rýchlosti slnečného vetra, je priaznivá, no zložka medziplanetárneho magnetického poľa (Bz) by mala dosahovať záporné hodnoty. A realita vyzerá inak.

Ako to bude večer je teda otázne. Predpovedať polárnu žiaru je náročné, až nemožné. Či sa skutočne objaví, sa ukáže až 40-60 minút predtým.

No nič nie je stratené

Severe Weather Slovakia avizuje, že teraz treba len čakať.