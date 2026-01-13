Dnes vychádza nová 2-eurová minca. Je na nej slovenské mesto, podľa numizmatika môže jej cena rásť

Pre všetkých nadšencov euromincí je dnes dôležitý deň. Národná banka Slovenska totiž 13. januára 2026 vydala novú pamätnú dvojeurovú mincu. Jej motívom je Trenčín, a to, že sa krajské mesto stalo pre rok 2026 Európskym hlavným mestom kultúry.
Mincu spoznáte jednoducho. Strana s nominálnou hodnotou je rovnaká, avšak na tej národnej nájdeme štylizovanú siluetu Trenčianskeho hradu doplnenú o schematické symboly umeleckých a kultúrnych prvkov – paletu so štetcom, filmovú kameru a divadelné masky, ktoré zdôrazňujú motív pamätnej euromince.
Na minci nájdeme aj nápis názvu mesta „TRENČÍN“ a rok 2026 a tiež nápis SLOVENSKO a EURÓPSKE HLAVNÉ MESTO KULTÚRY. Keďže je minca razená v Kremnici, nachádza sa na nej aj značka mincovne a písmeno „K“, čo je štylizovaná iniciálka mena autorky výtvarného návrhu BcA. Kláry Fojtů.
Minca vychádza v náklade 995 000 euromincí v obehovom vyhotovení a 5 000 euromincí v proof-like vyhotovení.
Minca môže mať hodnotu
Vo všeobecnosti nemajú tieto mince hodnotu vyššiu, než je ich nominálna hodnota, teda dve eurá. Výnimka ale môže potvrdzovať pravidlo. Viac o tom povedal pre interez numizmatik Lukáš Volentier.
„Každý štát môže emitovať (vydať) okrem klasických obehových 2-eurových mincí aj tzv. pamätné mince. Táto je už 21. v poradí a všetky sa tešia veľkému záujmu,“ hovorí numizmatik.
Reagoval aj na otázku o tom, aká je cenná. „Takéto pamätné mince, ktoré sa dajú nájsť v obehu, nemajú poväčšine väčšiu než nominálnu hodnotu. Ale pri minciach priamo z bankovej rolky v dlhodobom hľadisku je vidieť nárast cien napríklad pri prvých slovenských dvojeurových pamätných minciach z roku 2009.“
Volentier spomenul ešte jednu významnú skutočnosť: „Zaujímavosťou sú ešte chyborazby, respektíve nepodarky, ktoré opustili mincovňu. Existuje viacero rôznych chybne razených mincí, ktoré majú omnoho väčšiu hodnotu ako dve eurá,“ povedal.
Okrem dvojeurových mincí sú zaujímavé pre zberateľov začiatočníkov aj 5-eurové mince, o ktorých sme vám priniesli už niekoľko článkov. Volentier hovorí, že na jednej strane sú tieto mince jednoduchým a ľahko dostupným zberateľským artiklom, a na druhej strane zberateľ ocení nielen umelecké prevedenie, ale aj investičnú hodnotu mince. „Celá séria naberá na cene,“ povedal numizmatik v reakcii na to, keď v septembri 2024 vyšla posledná 5-eurová minca zo série Fauna a Flóra Slovenska.
Ak si chcete kúpiť spomínanú 2-eurovú pamätnú mincu, ale napríklad aj 5-eurové mince či aj mnohé iné, navštívte expozitúry Národnej banky Slovenska v otváracích hodinách.
