Dnes v noci „zmiznú“ hviezdy: Po zotmení sledujte oblohu. Čaká nás krásny astronomický jav

Fascinujúci astronomický jav poznáme ako tzv. zákryt Plejád Mesiacom. Znamená to, že jedna z najznámejších a najlepšie rozpoznateľných hviezdokôp na oblohe zdanlivo zmizne.
Správu priniesol portál iMeteo, ktorý dodáva, že ide o jeden z najpozoruhodnejších astronomických javov, ktoré je škoda zmeškať. Nastane už dnes v noci – hviezdokopa Plejády sa „vytratí“ z oblohy a hviezdy zdanlivo „zmiznú“.
Pozoruhodné nočné divadlo
Hviezdokopa Plejády, známa aj ako Sedem sestier, sa na nočnej oblohe nachádza v súhvezdí Býka. Ak budete pozorovať nočnú oblohu, uvidíte, ako hviezdy v tejto časti oblohy postupne „miznú“ a vytrácajú sa – prejde niekoľko desiatok minút, kým sa pomaly začnú opäť odhaľovať. Moment ich odhalenia je nádherný a zanechá na vás stopu.
Úkaz bude možné pozorovať bežným ďalekohľadom a nepotrebujete špeciálnu techniku, opisuje ďalej iMeteo podľa slov popularizátora astronómie Karola Wójcickeho.
„Takéto zákryty sa nevyskytujú na oblohe nepretržite, ale tvoria série. Tie potom trvajú niekoľko rokov, po ktorých nasleduje prestávka približne ďalších 15 rokov, kým sa obežná dráha Mesiaca opäť správne nezrovná s Plejádami. Preto je táto udalosť taká zaujímavá,“ dodáva iMeteo.
