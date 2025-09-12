Dnes v noci „zmiznú“ hviezdy: Po zotmení sledujte oblohu. Čaká nás krásny astronomický jav

Ilustračná foto: NASA, ESA, AURA/Caltech, Palomar ObservatoryThe science team consists of: D. Soderblom and E. Nelan (STScI), F. Benedict and B. Arthur (U. Texas), and B. Jones (Lick Obs.), Public domain, via Wikimedia Commons

Michaela Olexová
Čo presne sa bude diať?

Fascinujúci astronomický jav poznáme ako tzv. zákryt Plejád Mesiacom. Znamená to, že jedna z najznámejších a najlepšie rozpoznateľných hviezdokôp na oblohe zdanlivo zmizne.

Správu priniesol portál iMeteo, ktorý dodáva, že ide o jeden z najpozoruhodnejších astronomických javov, ktoré je škoda zmeškať. Nastane už dnes v noci – hviezdokopa Plejády sa „vytratí“ z oblohy a hviezdy zdanlivo „zmiznú“.

Pozoruhodné nočné divadlo

Hviezdokopa Plejády, známa aj ako Sedem sestier, sa na nočnej oblohe nachádza v súhvezdí Býka. Ak budete pozorovať nočnú oblohu, uvidíte, ako hviezdy v tejto časti oblohy postupne „miznú“ a vytrácajú sa – prejde niekoľko desiatok minút, kým sa pomaly začnú opäť odhaľovať. Moment ich odhalenia je nádherný a zanechá na vás stopu.

Ilustračná foto: Unsplash

Úkaz bude možné pozorovať bežným ďalekohľadom a nepotrebujete špeciálnu techniku, opisuje ďalej iMeteo podľa slov popularizátora astronómie Karola Wójcickeho.

„Takéto zákryty sa nevyskytujú na oblohe nepretržite, ale tvoria série. Tie potom trvajú niekoľko rokov, po ktorých nasleduje prestávka približne ďalších 15 rokov, kým sa obežná dráha Mesiaca opäť správne nezrovná s Plejádami. Preto je táto udalosť taká zaujímavá,“ dodáva iMeteo.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Nemožno nosiť ružové okuliare, odkázal Peskov. V mierových rokovaniach s Ukrajinou nastala prestávka, k dohode…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
23 rokov netušila, že je unesená: Keď ju ukradli, mala iba 19 dní, svoj únos vyriešila sama vďaka náhode23 rokov netušila, že je unesená: Keď ju ukradli, mala iba 19 dní, svoj únos vyriešila sama vďaka náhode
Mal 15 rokov a zaplatil za sex, chýbali mu peniaze, vystrájal aj s mužmi: Dôvod, prečo Charlie Sheen prestal piť, vás dojmeMal 15 rokov a zaplatil za sex, chýbali mu peniaze, vystrájal aj s mužmi: Dôvod, prečo Charlie Sheen prestal piť, vás dojme
Škót Ross si zobral Slovenku za manželku: Najlepšie sú čerstvé rožky a borovička. Platy u nás sú oproti Slovensku dvojnásobnéŠkót Ross si zobral Slovenku za manželku: Najlepšie sú čerstvé rožky a borovička. Platy u nás sú oproti Slovensku dvojnásobné
Premohli teroristov, no život si nezachránili. Pasažieri letu 93 z 11. septembra sa pri náraze doslova vypariliPremohli teroristov, no život si nezachránili. Pasažieri letu 93 z 11. septembra sa pri náraze doslova vyparili
Larry Ellison je novým najbohatším človekom planéty: Prirovnáva sa k Bohu, utráca ako maniak a zákony pre neho neplatiaLarry Ellison je novým najbohatším človekom planéty: Prirovnáva sa k Bohu, utráca ako maniak a zákony pre neho neplatia
Novák z nich šalel: Boli sme sa najesť v pube z Na nože. Za jedlo sme dali 32,60 € a ostali príjemne prekvapeníNovák z nich šalel: Boli sme sa najesť v pube z Na nože. Za jedlo sme dali 32,60 € a ostali príjemne prekvapení
Vydali sme sa po stopách posledného žijúceho obra karpatského: Vrátili sme sa do detstva, no báli sme sa, že stretneme medveďaVydali sme sa po stopách posledného žijúceho obra karpatského: Vrátili sme sa do detstva, no báli sme sa, že stretneme medveďa
Ľudia budú na konci roka 2026 výrazne chudobnejší: Expert zanalyzoval prínos tretieho konsolidačného balíkaĽudia budú na konci roka 2026 výrazne chudobnejší: Expert zanalyzoval prínos tretieho konsolidačného balíka
Bývalý veľvyslanec pri NATO Peter Bátor o dronoch v Poľsku: Aktivácia článku 5 najskôr nenastane, Aliancia musí reagovaťBývalý veľvyslanec pri NATO Peter Bátor o dronoch v Poľsku: Aktivácia článku 5 najskôr nenastane, Aliancia musí reagovať
Vítek pracuje na matcha farme v Japonsku: Nádherný dom si tu kúpite za 10 000 €. Za stretnutie s gejšou by som nezaplatilVítek pracuje na matcha farme v Japonsku: Nádherný dom si tu kúpite za 10 000 €. Za stretnutie s gejšou by som nezaplatil
Do SNG prichádza Prásk! Prásk?!: Je to hanba, nie výstava, odkazujú umelci. O tom, že Králik vystaví ich diela, nevedeliDo SNG prichádza Prásk! Prásk?!: Je to hanba, nie výstava, odkazujú umelci. O tom, že Králik vystaví ich diela, nevedeli
Ženy mučil v „hračkárni“ v upravenom gynekologickom kresle: Zvrátenému vrahovi asistovala jeho dcéra, zabiť mal až 60 obetíŽeny mučil v „hračkárni“ v upravenom gynekologickom kresle: Zvrátenému vrahovi asistovala jeho dcéra, zabiť mal až 60 obetí

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Zobraziť viac