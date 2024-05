Dnes ráno sa prelomil most priamo pod vozidlom: Uzavreli ho, polícia odporúča obchádzku cez inú obec

Dnes ráno došlo k prepadnutiu mosta na ceste II/2447 smerom na Dolné Breziny. Informuje o tom polícia na sociálnych sieťach.

Most bol v rekonštrukcii a mohli po ňom ísť len vozidlá do 7,5 tony. Vodič nákladného vozidla naloženého hlinou však toto značenie nerešpektoval a most sa pod ním prelomil. Pri nehode sa našťastie nikto nezranil. Obchádzka je možná cez Ostrú Lúku.