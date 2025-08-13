Dnes bolo horúco, zajtra sa už budeme variť. Čaká nás extrém, pripravte sa na tropickú teplotu a bude horšie

Foto: TASR

TASR
Matej Mensatoris
Horúčavy budú pokračovať aj ďalšie dni, v piatok môže byť až 38 stupňov.

Horúčavy budú pokračovať aj počas ďalších dní. Vo štvrtok (14. 8.) môžu teploty miestami dosiahnuť 37 stupňov Celzia, v piatok (15. 8.) až 38 stupňov Celzia. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) v tejto súvislosti vydal výstrahy prvého, druhého i tretieho stupňa.

Až 37 stupňov

Vo štvrtok popoludní platia výstrahy druhého stupňa pred vysokými teplotami vo všetkých krajoch, s výnimkou Žilinského. Teploty tu môžu dosiahnuť 35 až 37 stupňov Celzia. V Žilinskom kraji platí výstraha prvého stupňa, a teploty môžu dosiahnuť 33 až 34 stupňov Celzia.

V piatok platia na juhu Slovenska výstrahy tretieho stupňa pred vysokými teplotami. Popoludní sú vydané pre okresy Krupina, Lučenec, Poltár, Rimavská Sobota a Veľký Krtíš. Rovnako v okresoch Levice, Komárno a Nové Zámky. SHMÚ varuje, že teplota sa môže vyšplhať až na 38 stupňov Celzia. „Výskyt uvedenej vysokej teploty vzduchu je v danej ročnej dobe a oblasti veľmi zriedkavý a pravdepodobnosť poškodenia zdravia a ohrozenia života spôsobeného nadmerným zaťažením organizmu u niektorých osôb je vysoká,“ upozornil.

Foto: TASR/Ján Krošlák

Pozor na úpal

Druhostupňová výstraha je vydaná vo zvyšku Banskobystrického a Nitrianskeho kraja, tiež v Bratislavskom, Trenčianskom, Košickom a Trnavskom kraji. Platí aj vo väčšine Žilinského kraja a v okresoch Levoča, Prešov a Vranov nad Topľou. Prvý stupeň výstrahy platí vo zvyšku Prešovského kraja a v okresoch Dolný Kubín, Kysucké Nové Mesto, Námestovo, Tvrdošín a Čadca.

Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR počas horúčav apeluje na dôležitosť dodržiavania pravidelného pitného režimu. Piť treba v menších dávkach, častejšie a ešte pred pocitom smädu. Netreba podceňovať ani riziko úpalu a prehriatia. Ľudia by sa mali vhodne obliekať, používať krémy s vysokým ochranným faktorom proti UV žiareniu a nosiť pokrývky hlavy v exteriéri.

