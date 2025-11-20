Divná matematická úloha rozohnila Slovákov: Odpoveď je jednoduchšia, než sa zdá, podľa niektorých to je blbosť

Spomínate si ešte na hodiny matematiky zo základnej školy? Okrem geometrie sme sa dokázali poriadne zapotiť aj pri slovných úlohách. A vyzerá to tak, že niektoré veci sa ani po rokoch nemenia a školáci si stále vo svojich pracovných zošitoch nájdu zadania, ktoré dokážu prekvapiť nielen ich, ale aj rodičov.
Vo verejnej facebookovej skupine s názvom Zavretá škola sa objavila odfotografovaná úloha zo zošita z matematiky. A mnohých dobre pobavila.
Ak by vám na prvú napadlo zobrať papier a pustiť sa do počítania, či jednoducho vydeliť číslo 56 číslom 8, hneď vás zastavíme. Odpoveď sa totiž skrýva už v zadaní, a teda táto úloha nie je o počítaní, ako skôr o čítaní s porozumením.
Niektorých úloha pobavila, iných ani veľmi nie
Žiak na ňu správne odpovedal a uviedol, že Peter má 8-krát menej bodov, dokonca ilustroval spôsob, ako na to prišiel – delením. Dospelé publikum v skupine sa ale na zadaní rozohnilo.
„Tí, ktorí by chceli byť najlepší, napíšu aj výsledok – 7 – aj keď sa nikto nepýtal,“ objavilo sa v jednej z reakcií. „To je pekná blbosť,“ dodal niekto ďalší.
No našli sa aj takí, ktorí ocenili, že konečne sa objavila úloha, ktorú nemajú problém „vypočítať“. Alebo vysvetlili, že jednoducho nejde o úlohu na počítanie, ale cibrenie logiky.
