Divná matematická úloha rozohnila Slovákov: Odpoveď je jednoduchšia, než sa zdá, podľa niektorých to je blbosť

Foto: Facebook (Zavretá škola / Anna Sabuchová)

Zuzana Veslíková
Veríme, že správne odpovedať dokáže každý.

Spomínate si ešte na hodiny matematiky zo základnej školy? Okrem geometrie sme sa dokázali poriadne zapotiť aj pri slovných úlohách. A vyzerá to tak, že niektoré veci sa ani po rokoch nemenia a školáci si stále vo svojich pracovných zošitoch nájdu zadania, ktoré dokážu prekvapiť nielen ich, ale aj rodičov.

Vo verejnej facebookovej skupine s názvom Zavretá škola sa objavila odfotografovaná úloha zo zošita z matematiky. A mnohých dobre pobavila.

Jej zadanie znie: Milan získal v bodovacej súťaži 56 bodov. Peter má 8-krát menej bodov. Kto z nich má menej bodov? Koľkokrát?
Foto: Facebook (Zavretá škola/Anna Sabuchová)

Ak by vám na prvú napadlo zobrať papier a pustiť sa do počítania, či jednoducho vydeliť číslo 56 číslom 8, hneď vás zastavíme. Odpoveď sa totiž skrýva už v zadaní, a teda táto úloha nie je o počítaní, ako skôr o čítaní s porozumením.

Niektorých úloha pobavila, iných ani veľmi nie

Žiak na ňu správne odpovedal a uviedol, že Peter má 8-krát menej bodov, dokonca ilustroval spôsob, ako na to prišiel – delením. Dospelé publikum v skupine sa ale na zadaní rozohnilo.

„Tí, ktorí by chceli byť najlepší, napíšu aj výsledok – 7 – aj keď sa nikto nepýtal,“ objavilo sa v jednej z reakcií. „To je pekná blbosť,“ dodal niekto ďalší.

No našli sa aj takí, ktorí ocenili, že konečne sa objavila úloha, ktorú nemajú problém „vypočítať“. Alebo vysvetlili, že jednoducho nejde o úlohu na počítanie, ale cibrenie logiky.

