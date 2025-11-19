Slovák vysypal na stôl hŕbu 2-eurových mincí: Má ich šialených 810 kusov a predáva. Mnohých naštvala jedna vec

Foto: Facebook (2 euro mince za skvelé ceny / Pišta Skorozahojený Budiač)

Zuzana Veslíková
Nie každý pochopil, že ide o humorný príspevok.

Na Slovensku sa nájde množstvo ľudí, ktorých fascinujú mince a venujú sa zberateľstvu. Na internete nájdeme skupiny, v ktorých o nich vášnivo diskutujú, zamieňajú si ich, alebo dokonca predávajú. V jednej takej sme narazili na bizarný príspevok, ktorým si autor pravdepodobne urobil z takýchto postov žart a dočkal sa masívnej reakcie. 

„Keďže tu všetci predávate dvojeurovky, aj ja skúsim predať,“ začal vo svojom príspevku istý Pišta a zverejnil ho vo verejnej facebookovej skupine s názvom 2 euro mince za skvelé ceny“, ktorá má cez 13-tisíc členov.

1600 eur v minciach

Najprv uviedol, že ich má asi 1000 kusov a núka ich za 5-tisíc eur. Následne sa opravil s tým, že mince zrátal a je ich 810, no cena zostáva rovnaká. Priložil aj fotografiu, na ktorej je na stole pohodená kopa dvojeuroviek.

Foto: Facebook (2 euro mince za skvelé ceny/Pišta Skorozahojený Budiač)

Príspevok získal takmer 3-tisíc reakcií, podľa ktorých sa väčšina ľudí na Pištovom humore dobre pobavila. „A obchodníci nemajú dvojeurovky na vydávanie,“ objavilo sa v nejednom zo stoviek komentárov.

Niekto síce priznal, že autora príspevku pozná a vie, že to myslel s humorom, no nie každý to tak pochopil a vyskytli sa dokonca urážky na jeho osobu, podľa ktorých sa má naučiť počítať. No našli sa aj takí, ktorí na jeho vlnu humoru naskočili a ponúkli mu dokonca ešte vyššiu sumu.

