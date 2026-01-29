Divákov čaká veľký zvrat. Scenáristka Dunaja, k vašim službám sľubuje prekvapenie, nad týmto budú diváci žasnúť

Foto: TV Markíza

Jana Petrejová
Dunaj k vašim službám
Môžu sa pripraviť na zaujímavé zistenie.

Dobový megahit sa vrátil na obrazovky a sľubuje jednu z najsilnejších sérií aká tu kedy bola. Trinásta séria posúva dej do dramatického obdobia Slovenského národného povstania, kde sa osobné osudy postáv prelínajú s kľúčovými historickými udalosťami.

O tom, čo môžu diváci očakávať od nových epizód, aké emócie prinesú a ako sa seriál vyrovná s náročným historickým kontextom, porozprávala v Teleráne vedúca oddelenia vývoja seriálovej tvorby Evita Twardzik. Ako naznačila v rozhovore, mnohí budú prekvapení a ostanú v nemom úžase.

Dôkladná spolupráca s historikmi

Dej sa odohráva vo vrcholiacej fáze spomínaného Slovenského národného povstania, keď už ide naozaj do tuhého. Diváci sa môžu tešiť opäť na to, na čo si zvykli doteraz. „Dúfajme, že sme znovu namiešali tú správnu kombináciu emócií, drámy, vzťahov, možno aj trošku úsmevu, pretože aj to treba do toho života ľudí napriek tomu, že je vojna,“ naznačila scenáristka, čo prinesú nové epizódy.

Tvorcovia sa tak rozhodli urobiť výrazný dejový posun a zasadiť príbeh do jedného z najdramatickejších momentov slovenských dejín. Historické udalosti v seriáli netvoria len kulisu, ale stávajú sa priamym hybným motorom deja, ktorý zásadne ovplyvní osudy hlavných aj vedľajších postáv. Ako zdôraznila Evita Twardzik, o Slovenskom národnom povstaní nevedela príliš veľa.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

Príspevok, ktorý zdieľa Teleráno (@telerano)

„Neviem ako vy, ale čo si ja pamätám, na dejepise sme to preleteli, áno v tej Bystrici povstali, potom ich Nemci potlačili a potom sme to vnímali len cez tých ľudí, ktorí boli partizánmi a ktorí dostávali vyznamenania,“ priznala a zároveň pokračovala, že nechýbalo vzdelávanie tvorcov v tejto oblasti. „Takže my sme sa do toho najskôr pustili tak, že sme naozaj dlhé týždne sedeli s historikmi a ja som prvý raz poriadne počula, čo to Slovenské národné povstanie je a čo to znamenalo pre nás ako pre krajinu, čo to znamenalo pre Nemcov, čo to znamenalo vôbec,“ doplnila.

Pochopia súvislosti

