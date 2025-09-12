Diváci Sľubu neskrývajú nadšenie: Majú svojho favorita, táto rodina je podľa nich v celom seriáli najlepšia

Foto: TV Markíza

Jana Petrejová
Vyjadrili sa dosť jasne. 

Príbehy plné lásky, humoru, ale aj drámy a nečakaných zvratov odohrávajúce sa v Československu v 80. rokoch sa už začali a diváci nestačia hltať epizódu za epizódou. Do deja vstúpili nové postavy, no nechýbajú ani tie staré, ktoré fanúšikom prirástli k srdcu. Zdá sa, že mnohí si obľúbili hlavne jednu rodinu, ktorá ich baví vo veľkom.

Silná odozva a oddanosť publika potvrdili úspešnosť Sľubu a jeho deja, ktorí diváci jednoducho milujú. Možno povedať, že po prvej sérii má už každý jeden z nich v seriáli svojho favorita, či už je to postava alebo rovno celá rodina. Podľa reakcií na sociálnej sieti si diváci zamilovali rodinu školníka a vedúcej lahôdok.

Čo divákov pobavilo?

Mnohých bavia Horváthovci pre ich hlášky v seriáli, no ocenili tiež herecké výkony samotných hercov, ktorí ich stvárnili. Jednu ukážku zo scény v druhej sérii zverejnila Markíza na svojom Facebooku, ktorý zaplavili komentáre nadšených ľudí. Krátke video ukazuje Jána Horvátha v podaní Gregora Hološku, ktorý vybuchol vďaka svojej dcére Barbore, ktorú hrá Dorota Kaľavská. Nechce totiž, aby išla študovať herectvo.

„Však ty si mi povedala, že môže ísť na prijímačky, nie? Však nech podpíše, aj tak ju nevezmú!“ kričal Jano na svoju Helenu, ktorej sa zhostila Anikó Vargová. Tá sa nestačila diviť jeho reakcii. „A ty čo si ticho, len s mamou sa rozprávaš, tatino nie je dôležitý?“ obrátil sa Jano na svoju dcéru Barboru, ktorá chce študovať konzervatórium.

„Je, lenže ty nerozprávaš, ty kričíš,“ odvetila mu Barbora. „Na tú školu pôjdeš len cez moju mŕtvolu,“ zahlásil jej otec. „To sa chceš holá pretŕčať pred kamerami?“ opýtal sa jej o pár sekúnd neskôr.

Ich reakcie sú jasné

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
23 rokov netušila, že je unesená: Keď ju ukradli, mala iba 19 dní, svoj únos vyriešila sama vďaka náhode23 rokov netušila, že je unesená: Keď ju ukradli, mala iba 19 dní, svoj únos vyriešila sama vďaka náhode
Mal 15 rokov a zaplatil za sex, chýbali mu peniaze, vystrájal aj s mužmi: Dôvod, prečo Charlie Sheen prestal piť, vás dojmeMal 15 rokov a zaplatil za sex, chýbali mu peniaze, vystrájal aj s mužmi: Dôvod, prečo Charlie Sheen prestal piť, vás dojme
Škót Ross si zobral Slovenku za manželku: Najlepšie sú čerstvé rožky a borovička. Platy u nás sú oproti Slovensku dvojnásobnéŠkót Ross si zobral Slovenku za manželku: Najlepšie sú čerstvé rožky a borovička. Platy u nás sú oproti Slovensku dvojnásobné
Premohli teroristov, no život si nezachránili. Pasažieri letu 93 z 11. septembra sa pri náraze doslova vypariliPremohli teroristov, no život si nezachránili. Pasažieri letu 93 z 11. septembra sa pri náraze doslova vyparili
Larry Ellison je novým najbohatším človekom planéty: Prirovnáva sa k Bohu, utráca ako maniak a zákony pre neho neplatiaLarry Ellison je novým najbohatším človekom planéty: Prirovnáva sa k Bohu, utráca ako maniak a zákony pre neho neplatia
Novák z nich šalel: Boli sme sa najesť v pube z Na nože. Za jedlo sme dali 32,60 € a ostali príjemne prekvapeníNovák z nich šalel: Boli sme sa najesť v pube z Na nože. Za jedlo sme dali 32,60 € a ostali príjemne prekvapení
Vydali sme sa po stopách posledného žijúceho obra karpatského: Vrátili sme sa do detstva, no báli sme sa, že stretneme medveďaVydali sme sa po stopách posledného žijúceho obra karpatského: Vrátili sme sa do detstva, no báli sme sa, že stretneme medveďa
Ľudia budú na konci roka 2026 výrazne chudobnejší: Expert zanalyzoval prínos tretieho konsolidačného balíkaĽudia budú na konci roka 2026 výrazne chudobnejší: Expert zanalyzoval prínos tretieho konsolidačného balíka
Bývalý veľvyslanec pri NATO Peter Bátor o dronoch v Poľsku: Aktivácia článku 5 najskôr nenastane, Aliancia musí reagovaťBývalý veľvyslanec pri NATO Peter Bátor o dronoch v Poľsku: Aktivácia článku 5 najskôr nenastane, Aliancia musí reagovať
Vítek pracuje na matcha farme v Japonsku: Nádherný dom si tu kúpite za 10 000 €. Za stretnutie s gejšou by som nezaplatilVítek pracuje na matcha farme v Japonsku: Nádherný dom si tu kúpite za 10 000 €. Za stretnutie s gejšou by som nezaplatil
Do SNG prichádza Prásk! Prásk?!: Je to hanba, nie výstava, odkazujú umelci. O tom, že Králik vystaví ich diela, nevedeliDo SNG prichádza Prásk! Prásk?!: Je to hanba, nie výstava, odkazujú umelci. O tom, že Králik vystaví ich diela, nevedeli
Ženy mučil v „hračkárni“ v upravenom gynekologickom kresle: Zvrátenému vrahovi asistovala jeho dcéra, zabiť mal až 60 obetíŽeny mučil v „hračkárni“ v upravenom gynekologickom kresle: Zvrátenému vrahovi asistovala jeho dcéra, zabiť mal až 60 obetí

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Zobraziť viac