Diváci Sľubu neskrývajú nadšenie: Majú svojho favorita, táto rodina je podľa nich v celom seriáli najlepšia

Príbehy plné lásky, humoru, ale aj drámy a nečakaných zvratov odohrávajúce sa v Československu v 80. rokoch sa už začali a diváci nestačia hltať epizódu za epizódou. Do deja vstúpili nové postavy, no nechýbajú ani tie staré, ktoré fanúšikom prirástli k srdcu. Zdá sa, že mnohí si obľúbili hlavne jednu rodinu, ktorá ich baví vo veľkom.
Silná odozva a oddanosť publika potvrdili úspešnosť Sľubu a jeho deja, ktorí diváci jednoducho milujú. Možno povedať, že po prvej sérii má už každý jeden z nich v seriáli svojho favorita, či už je to postava alebo rovno celá rodina. Podľa reakcií na sociálnej sieti si diváci zamilovali rodinu školníka a vedúcej lahôdok.
Čo divákov pobavilo?
Mnohých bavia Horváthovci pre ich hlášky v seriáli, no ocenili tiež herecké výkony samotných hercov, ktorí ich stvárnili. Jednu ukážku zo scény v druhej sérii zverejnila Markíza na svojom Facebooku, ktorý zaplavili komentáre nadšených ľudí. Krátke video ukazuje Jána Horvátha v podaní Gregora Hološku, ktorý vybuchol vďaka svojej dcére Barbore, ktorú hrá Dorota Kaľavská. Nechce totiž, aby išla študovať herectvo.
„Však ty si mi povedala, že môže ísť na prijímačky, nie? Však nech podpíše, aj tak ju nevezmú!“ kričal Jano na svoju Helenu, ktorej sa zhostila Anikó Vargová. Tá sa nestačila diviť jeho reakcii. „A ty čo si ticho, len s mamou sa rozprávaš, tatino nie je dôležitý?“ obrátil sa Jano na svoju dcéru Barboru, ktorá chce študovať konzervatórium.
„Je, lenže ty nerozprávaš, ty kričíš,“ odvetila mu Barbora. „Na tú školu pôjdeš len cez moju mŕtvolu,“ zahlásil jej otec. „To sa chceš holá pretŕčať pred kamerami?“ opýtal sa jej o pár sekúnd neskôr.
