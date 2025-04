Diváci Sľubu vo veľkom kritizujú jednu z postáv. Lezie im na nervy už dlhšie, no teraz to podľa nich prehnala

Diváci Sľubu doteraz postavy a hercov, ktorí ich stvárňujú, najmä chválili. V tomto projekte sa totiž stretli známe aj menej známe tváre a zároveň v ňom bolo obsadených množstvo detských hercov, ktorí ukázali, že ich mladý vek neznamená, že nemôžu byť fenomenálni v tom, čo robia.

V seriáli je však aj viacero postáv, ktoré divákom veľmi nesadli. Napríklad taká zástupkyňa alebo Roháč, ktorý je nepríjemný na celú svoju rodinu a využíva svoju moc vždy, keď sa mu zachce. Je tu však ešte jedna postava, ktorá sa podľa názorov divákov stará do toho, do čoho nemá a cez svoju dcéru si žije svoj sen. Až posledné udalosti v seriáli ich však donútili prehovoriť o tom naplno.

Mala by sa vraj konečne spamätať

V posledných epizódach sa Zuzane a Michalovi konečne splnilo to, o čo tak veľmi bojovali – stali sa oficiálnymi rodičmi Kubka a už sa nemusia obávať, že im ho sociálka vezme. Zdá sa však, že Zuzanina strana rodiny to vníma skôr tak, že sa Zuzana konečne stala Kubkovou mamou a Michal bol len prostriedok, ako to dosiahnuť. Je však zrejmé, že si aj on s Kubkom vybudoval hlboký vzťah, a preto divákov zaráža správanie sa Zuzaninej mamy. Navyše sa im nepáči, že kvázi rozbíja túto novú rodinku tým, že Zuzanu tlačí k Igorovi.

„Zuzina mama by sa už tiež mohla zobudiť a netlačit tak dcérke doktorka. Však jeho rodina… Obe ich majú za nuly,“ upozornila diváčka v komentároch. Ďalšia hneď dodala: „Akože neviem, ale Zuzanina matka a všetci celkovo si uvedomujú, že sú Michal a Zuza manželia na papieri, o adopciu žiadali oni dvaja a oficiálne je Michal otec a Zuza je matka? Aj keď na začiatku malého chcela Zuza, časom prirástol k srdcu aj Mišovi a to, čo povedala Zuzanina matka, mi prišlo naozaj drzé. Neuvedomujú si následky.“

„Zuzina matka chce silou mocou predísť tomu, aby jej dcéra nezostala sama s dieťaťom ako ona, ale zatiaľ tým, čo robí, presne to docieli. Akoby nevidela, že Zuza už má pri sebe ,,hotového“ manžela a otca Kubka. Igor sa sám vyjadril, že nikdy po rodine netúžil, až teraz, keď je s ňou a Kubkom, ale v skutočnosti s nimi ešte vôbec nebol,“ dodala tretia.

Diváci navyše upozornili ešte na jeden detail, ktorý môže vzťahy v seriáli poriadne zmeniť. Igor totiž pomáhal Zuzane, aby si mohla adoptovať Kubka, no nevedel, že tým pomáha aj Michalovi a už vôbec nie to, že sú títo dvaja manželia.

„Zuzanina mama si to vôbec neuvedomuje, že Michal a Zuzana sú manželia aj na papieri. Mňa zaráža, ako povedala Zuzanina mama Mária, aby Michal odišiel z ich domu. Už by sa mohol Igor dozvedieť pravdu, že Zuzana je vydatá za Miša. Veď Igor a Zuzana predsa nebudú chodiť spolu ako brat a sestra, keď sú súrodenci,“ nechápavo krúti hlavou diváčka.

Ďalšia sa hneď pridala: „Zuzina matka mi už lezie na nervy. Do všetkého sa montuje. Igor by sa mohol už dozvedieť, že Zuza je vydatá za Michala.“