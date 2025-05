Chyba v seriáli Sľub pobúrila divákov. Podelili sa o vlastné skúsenosti a tvrdia, že ide o jeden veľký nezmysel

Diváci Sľubu nemali nikdy problém vyjadriť svoj názor. Či už sa sťažovali na chyby v seriáli, alebo napríklad najnovšie na postavu Márie, ktorá vraj príliš tlačí svoju dcéru k Igorovi a rozbíja jej tak rodinu s Michalom a malým Kubkom. Teraz opäť nešetrili kritickými hodnoteniami na jednu zo scén, ktorá má vraj od reality poriadne ďaleko.

Keďže sa dej seriálu Sľub odohráva v 80. rokoch minulého storočia, mnoho divákov sa s ním vie stotožniť. Dobre si totiž na toto obdobie pamätajú a zaspomínajú si na jeho radosti i strasti. Nemajú však radi, keď je vyobrazované nesprávne a na každú takúto chybu radi upozornia. Inak tomu nebolo ani pri scéne s upratovačkou Olinkou.

Vraj to tak vôbec nebolo

Upratovačka Olinka sa v scéne, ktorá zarezonovala medzi divákmi, sťažovala súdružke Kollárovej, že si toho v živote veľa prežila, a tak dúfala, že si popri všetkom tom zlom splní aspoň svoju jedinú túžbu – kúpiť si chladničku. Tú jej však mali vyfúknuť spred nosa po mesiacoch čakania. „To je hrozné,“ reagovala Táňa. Diváci si však mysleli, že ešte horšie je to, aká veľmi nepresná bola táto scéna.

„Olinka prišla o svoju jedinú túžbu. Vysnívanú chladničku dostal niekto iný,“ okomentovala televízia Markíza túto ukážku, no namiesto poľutovania Olinky sa od divákov dočkala kritiky.

„To je taká sprostosť „jak mraky“. Chceli sme chladničku, kúpili sme si, chceli sme práčku, kúpili sme si…“ odkázala diváčka v komentároch. Ďalšia sa hneď pridala: „To je absurdné. My sme chceli práčku, chladničku, šijací stroj a na nič sme nečakali, žiadny poradovník. Prišli sme do elektro predajne a kúpili a písal sa rok 1985, vtedy bola spartakiáda. Nezavádzajte ľudí a neklamte.“

Tretia sa tiež podelila o vlastnú skúsenosť a napísala: „Ja som sa vydávala v roku 1971 a nemali sme problém kúpiť si ani práčku, ani chladničku, ani spálňu, či obývaciu stenu, alebo sedačku a všetko bez nejakého poradovníka a nábytok sme si vybrali z katalógu v predajni nábytku na bezúročnú pôžičku.“ Iná zas reagovala: „Nejaká sprostosť, v tej dobre predsa nebol poradovník na chladničku.“

„Scenáristi by si mali dôkladnejšie naštudovať dobu, do ktorej vkladajú dej. V tomto seriáli je veľa nepravdivých až hlúpych momentov, ktoré svedčia o ich amaterizme a povrchnosti, alebo o vedomom a zámernom negatívnom vykresľovaní tohto obdobia. Či jedno alebo druhé, obidve sú na škodu umeleckej kvality seriálu,“ zhodnotil divák.

Mnohí sa zamýšľali aj nad tým, či čakanie na chladničku nemalo byť len akousi metaforou a bolo do deja vpísané naschvál. „Predsa nejde o to, či vtedy boli poradovníky na chladničky – ale o to, že sme si boli rovní a rovnejší a tí rovnejší si to vedeli vybaviť, lebo to bola pani predsedova alebo doktorova,“ vysvetlil divák, čo za touto scénou napríklad videl on.