Zuzana Vačková prehovorila bez servítky: Žiarlivosť je sviňa a nevera nemá vo vzťahu miesto

Žiarlivosť a nevera sú témy, ktoré dokážu odhaliť skutočnú hodnotu vzťahu aj charakter človeka.
V podcaste ZREBNY Session otvorene prehovorila herečka Zuzana Vačková o tom, ako vníma žiarlivosť, vernosť a hranice vo vzťahoch. Patrí medzi osobnosti, ktoré si servítku pred ústa rozhodne nedávajú, čo potvrdila aj nedávno počas Veľkej noci, keď sa bez prikrášlenia vyjadrila k tradičným zvykom. Aj tentoraz ponúkla úprimný pohľad na tému, ktorá je blízka mnohým, no nie každý o nej dokáže hovoriť tak otvorene.
Žiarlivosť ako skúsenosť z oboch strán
Herečka priznáva, že žiarlivosť pozná veľmi dobre, a to veruže nielen ako niečo, čo zažila zo strany partnera, ale aj ako emóciu, ktorou si sama prešla. „Žiarlivosť je sviňa. Mám s ňou skúsenosť, že ja som žiarlila a samozrejme zažila som ju aj z tej mužskej strany,“ uviedla.
Okrem toho taktiež zdôraznila, že vernosť je pre ňu prirodzenou súčasťou vzťahu. „Nie som typ ženy, ktorá podvádza. Nerobím ani flirtovanie na sociálnej sieti, ani žiadne iné veci. Ja sa snažím byť rovná,“ dodala.
