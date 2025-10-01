Diváci Bez servítky sú v nemom úžase. Podľa nich sa konečne relácia uberá správnym smerom a je o varení

Foto: Facebook (TV Joj - Bez servítky)

Jana Petrejová
Bez servítky
Ostali v šoku, ale v pozitívnom zmysle slova.

Ďalší týždeň priniesol príjemné prekvapenie. Aj keď sa pri jednom stole tentokrát nestretávajú známe osobnosti, ako tomu bolo minulý týždeň, keď sa medzi účastníkmi objavil Tomáš, víťaz Farmy a Vilo Habo, známy z relácie Moja mama varí lepšie ako tvoja, divákov zaskočilo kuchárske umenie len 17-ročného mladíka, ktorý tak schoval do vrecka aj starších kolegov. 

Naposledy sa týždeň niesol v znamení kritiky a ostrých poznámok, kedy sa víťaz reality šou vyhrážal súťažiacej, že ak ho nenechá dohovoriť, dá jej facku. Zdá sa, že pätica nových účastníkov Bez servítky priniesla atmosféru, z ktorej sú diváci doslova nadšení. Hoci sa našlo niečo, čo súťažiacim vytkli, pochvaľovali si varenie mladého Tomáša, ktorý ukázal, ako má vyzerať pravý gastronomický zážitok.

Diváci sa zhodli na jednom

Má len 17 rokov a už stihol variť pre hviezdy, ako napríklad AC/DC a môže sa pochváliť medzinárodnými oceneniami. Taký je 17-ročný muž, ktorý si pre svojich hostí pripravil chutné menu, pričom si dal záležať aj na vizuálnej stránke. Netradičný granadír zaujal, aj keď porcia bola menšia. A to už ani nie je reč o cibuľovej zmrzline.

Diváci však nešetrili chválami na jeho adresu a naznačili, že sa celá relácia uberá tým správnym smerom a konečne je o tom, o čom by mala byť: o varení. „Konečne varenie, ako sa patrí… Tomáš je šikovný kuchár a dobrý hostiteľ. Škoda len, že tí dvaja páni pri bodovaní taktizovali. Baby boli fajn,“ napísala na sociálnej sieti jedna z diváčok. „Výborne, konečne sme zasa videli aj varenie. Tomáš šikovný, na svoj vek to dal na pána, len tak ďalej,“ neskrýva nadšenie iná žena.

Pozitívne reakcie sa nahromadili na šikovného mladého kuchára i celkovo na tohtotýždňovú päticu súťažiacich, ktorou tvorcovia kuchárskej šou trafili do čierneho. „Klobúk dolu, veľmi šikovný, sympatický, inteligentný, mladý chlapec. Zostava v pohode… Zatiaľ som spokojná,“ teší sa ďalšia diváčka. „Tomáško, držím palce, vynikajúco si navaril, si veľmi slušný a úctivý hostiteľ, pekný stôl, za mňa 10 bodov,“ znel iný komentár. „V jeho veku je to pán kuchár a Habo sa môže od neho učit jeho umeniu a pokore,“ dodala úprimne jedna žena.

„Pozrela som si dnešný diel. A asi to bolo top varenie tohto týždňa. Chlapec na jednotku, šikovný. Blondínka je taká jednoduchá, berie Bez servítky ako odrazový mostík, ako poniektoré pred ňou na Farme, Love Islande a podobne. Preto je tu. Takže zhrnutie. Víťazný kuchár bol dnešný. A môžem pozerať Na Love,“ poznamenala diváčka a zároveň zhodnotila jednotlivých súťažiacich.

Bol to dobrý začiatok týždňa

