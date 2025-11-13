Diváci Bez servítky penia. Majú v zuboch súťažiacu, ktorá na seba upútala pozornosť aj v inej relácii, pamätáte si ju?

Jana Petrejová
Bez servítky
Lezie im na nervy.

Každým dňom je to čoraz ostrejšie. V obľúbenej kuchárskej šou dochádza k výmene názorov a slovám, ktoré si vyžadujú dávku odvahy. Zdá sa, že títo súťažiaci sa neboja, hlavne dve účastníčky, ktoré sú priame a povedia všetko, čo majú na srdci. Je pritom jedno, či sa to niekomu páči alebo nie. Divákom však lezie na nervy hlavne jedna z nich vďaka správaniu, ktoré už hraničí s drzosťou. 

Tento týždeň súťaží zaujímavá pätica zložená z ľudí, ktorí sú svojskí a nedávajú si servítku pred ústa. Divákov prilákala kuchárska relácia ikonickou hviezdou Ankou Bučkovou z reality šou Bučkovci, ktorá sa objavila medzi účastníkmi a oživila partiu. Zdá sa, že sa vôbec nezmenila. Jej gestikulácia, expresívne vyjadrovanie a prenikavý hlas opäť dominujú, hoci je tu aj ďalšia súťažiaca, ktorá tiež púta na seba pozornosť.

Mladá blondínka Miša slovami neraz šokovala divákov, ktorí už miestami strácajú trpezlivosť. Zdá sa, že im vrie krv v žilách zakaždým, keď sa vyjadrí alebo nejako zatvári. „Tá narcistická blondína, tak tá by sa mala nad sebou zamyslieť… Dôležitá, ale neviem prečo… Trochu pokory a denného svetla by jej nezaškodilo. Navaril dobre, bolo mi ho miestami aj ľúto. Okomentovať teľací rezeň slovami, že je pre prasce,“ zareagovala žena a spomenula situáciu, keď si hostia vychutnávali večeru, ktorú navaril Attila.

Diváci ju spoznali z predošlých relácií

Pre niektorých nebola tvár tejto súťažiacej úplne neznáma. „Tá blondína bola v Na nože. Tam to bola katastrofa a tu sa hrá na fajnovku. Kvôli nej to už nebudem pozerať. Navaril celkom dobre a bol milý a dobrý hostiteľ,“ spomenul divák Mišu, ktorá požiadala o pomoc šéfkuchára Martina Nováka a chcela rozbehnúť reštauráciu s názvom Pizza Italia, kde sa vybrala aj naša redakcia z interez.sk..

„Ona bola v tej relácii Na nože. Aj Martin jej povedal, že by sa mala zamyslieť! Ona si myslí, že je pri svojich zamestnancoch a môže si robiť, čo chce! Toto nie je o varení, už dávno,“ napísala na sociálnu sieť jedna žena.

„Tá Miša, to je inak sprostá žena. Dobre si ju pamätám, ako bola v relácii Na nože, kde mala pizzeriu v pivnici a dlhy na krku,“ dodala diváčka. Zdá sa, že viacerí si dobre pamätajú na blondínu, ktorá účinkovala vo viacerých televíznych šou. „Tá Miša je riadny horenos, som zvedavá, ako navarí v piatok ona, hlavne, že jej reštiku musel zachraňovať Martin Novák, asi jej to nesype, keď išla do Bez servítky zarobiť,“ pamätá si ďalšia žena.

Nie div, že ju spoznali, keďže Martin Novák spravil v jej prípade nečakanú vec. Miša mala viacero problémov, vrátane chýbajúcich povolení a šéfkuchár natáčanie epizódy na nejaký čas prerušil, keďže si nesplnila svoje povinnosti. Nakoniec to však dobre skončilo.

„Pani podnikateľka, ktorá myslela na seba, ale že pizzeria jej krachovala, bolo jej to jedno. Pokiaľ nebola v „telke“ v relácii Na nože, už tam bola taká, ako sa celý čas prezentovala v Bez servítky,“ znel ďalší komentár. A aby toho nebolo málo, vraj účinkovala aj v inej šou. „Bola aj v relácii Moja mama varí lepšie ako tvoja. No, kto ju tam videl, hrôza (pišťala),“ uviedla všímavá diváčka.

Kritika smerovala aj na jej vzhľad

