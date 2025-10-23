Dievča navštívilo hotel v Tatrách: Šokovala ju dvojplatnička priamo v izbe, dostane vás, čo si o ňom myslí

Za turizmom sa skrývajú rôzne motivácie – kým niekto cestuje za nádhernými plážami, ďalší za históriou. A potom sú tu nadšenci, ktorí patria do špecifickej skupiny, ako napríklad milovníci architektúry, ktorí neváhajú absolvovať desiatky až stovky kilometrov len preto, aby videli nejaký ten fotogenický skvost. V uplynulých dňoch sa stali virálnymi videá dievčaťa, ktoré podľa jej slov pricestovalo na Slovensko kvôli tomu, aby videlo jednu konkrétnu budovu.
Tiktokerka, ktorá si hovorí @venetiangay, cestuje po rôznych miestach a objavuje budovy v štýle brutalizmu. Podelila sa so svojimi „úlovkami“ zo srbského Belehradu či z talianskeho Neapola. V uplynulých dňoch zavítala na Slovensko, kde ju zaujímala predovšetkým jedna budova – ikonický hotel Panorama, ktorý sídli pri Štrbskom plese.
Hotel Panorama bol pôvodne navrhnutý v brutalistickom štýle architektom Zdeňkom Řihákom a otvorený v roku 1970 pri príležitosti Majstrovstiev sveta v severskom lyžovaní. Tiktokerka zverejnila video, ku ktorému pridala ironický popis „nemôžeš prísť do cudzej krajiny, len aby si videla jednu budovu“. Následne pridala prestrih, v ktorom kráča k tomuto hotelu. Pretože ona sem skutočne pricestovala zo zahraničia s týmto zámerom.
@venetiangay i knew you were waiting for this one #slovakia #brutalism #molchatdoma ♬ Судно (Борис Рижий) – Molchat Doma
Viacerí sa v komentároch pod jej príspevkom podelili so svojimi fotografiami z návštevy hotela a rozplývali sa nad jeho architektonickou krásou.
Kuchyňu v štvorhviezdičkovom hoteli videla prvýkrát
V ďalšom zo svojich videí tiktokerka ukázala room tour. Izbu označila za „cool“, aj keď jej jedna vec nedávala zmysel. Ukázala výhľad z balkóna, posteľ, gauč a potom to prišlo. Neskrývala svoje prekvapenie z toho, že súčasťou izby je priamo celá kuchyňa. Priznala, že je to prvýkrát, čo vidí dvojplatničku v hoteli a opýtala sa, že prečo.
Tiež ju prekvapilo, že táto budova so zaujímavou konštrukciou je vlastne úplne normálny a dokonca populárny hotel.
@venetiangay and we had to actually fight with reception desk to have the room we initially booked but that is not a biggie #molchatdoma #brutalism #slovakia ♬ Судно (Борис Рижий) – Molchat Doma
Ako sa aj dalo čakať, v komentároch sa otvorila téma kuchyne. „Myslím, že kuchyňa je tam preto, lebo veľa ľudí chce ušetriť peniaze za jedlo a sú ochotní variť si sami. Reštaurácie sú v turistických oblastiach drahé,“ snažil sa jej vysvetliť niekto zo Slovenska.
Ďalšieho zas prekvapilo to, že autorku videa prekvapila kuchyňa. „Ktoré hotely nemajú kuchyne?“ opýtal sa, na čo dostal od tiktokerky odpoveď, že v štvorhviezdičkovom hoteli videla „sporák“ prvýkrát.
O tom, že náš hotel je pre ľudí zo zahraničia lákadlom, svedčí aj komentár, v ktorom sa niekto zdôveril, že účet tejto používateľky na sociálnej sieti používa na plánovanie dovolenky. Takže opäť raz máme byť na čo pyšní.
Nahlásiť chybu v článku