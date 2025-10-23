Dievča navštívilo hotel v Tatrách: Šokovala ju dvojplatnička priamo v izbe, dostane vás, čo si o ňom myslí

Foto: Screen TikTok (venetiangay)

Zuzana Veslíková
Vybrala sa na Štrbské pleso.

Za turizmom sa skrývajú rôzne motivácie – kým niekto cestuje za nádhernými plážami, ďalší za históriou. A potom sú tu nadšenci, ktorí patria do špecifickej skupiny, ako napríklad milovníci architektúry, ktorí neváhajú absolvovať desiatky až stovky kilometrov len preto, aby videli nejaký ten fotogenický skvost. V uplynulých dňoch sa stali virálnymi videá dievčaťa, ktoré podľa jej slov pricestovalo na Slovensko kvôli tomu, aby videlo jednu konkrétnu budovu. 

Tiktokerka, ktorá si hovorí @venetiangay, cestuje po rôznych miestach a objavuje budovy v štýle brutalizmu. Podelila sa so svojimi „úlovkami“ zo srbského Belehradu či z talianskeho Neapola. V uplynulých dňoch zavítala na Slovensko, kde ju zaujímala predovšetkým jedna budova – ikonický hotel Panorama, ktorý sídli pri Štrbskom plese.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Riaditeľ hotela na Štrbskom Plese: Počasie môže byť čoskoro problém. Mladší zamestnanci často nechápu princíp…

Hotel Panorama bol pôvodne navrhnutý v brutalistickom štýle architektom Zdeňkom Řihákom a otvorený v roku 1970 pri príležitosti Majstrovstiev sveta v severskom lyžovaní. Tiktokerka zverejnila video, ku ktorému pridala ironický popis „nemôžeš prísť do cudzej krajiny, len aby si videla jednu budovu“. Následne pridala prestrih, v ktorom kráča k tomuto hotelu. Pretože ona sem skutočne pricestovala zo zahraničia s týmto zámerom.

@venetiangay i knew you were waiting for this one #slovakia #brutalism #molchatdoma ♬ Судно (Борис Рижий) – Molchat Doma

Viacerí sa v komentároch pod jej príspevkom podelili so svojimi fotografiami z návštevy hotela a rozplývali sa nad jeho architektonickou krásou.

Kuchyňu v štvorhviezdičkovom hoteli videla prvýkrát

V ďalšom zo svojich videí tiktokerka ukázala room tour. Izbu označila za „cool“, aj keď jej jedna vec nedávala zmysel. Ukázala výhľad z balkóna, posteľ, gauč a potom to prišlo. Neskrývala svoje prekvapenie z toho, že súčasťou izby je priamo celá kuchyňa. Priznala, že je to prvýkrát, čo vidí dvojplatničku v hoteli a opýtala sa, že prečo.

Tiež ju prekvapilo, že táto budova so zaujímavou konštrukciou je vlastne úplne normálny a dokonca populárny hotel.

@venetiangay and we had to actually fight with reception desk to have the room we initially booked but that is not a biggie #molchatdoma #brutalism #slovakia ♬ Судно (Борис Рижий) – Molchat Doma

Ako sa aj dalo čakať, v komentároch sa otvorila téma kuchyne. „Myslím, že kuchyňa je tam preto, lebo veľa ľudí chce ušetriť peniaze za jedlo a sú ochotní variť si sami. Reštaurácie sú v turistických oblastiach drahé,“ snažil sa jej vysvetliť niekto zo Slovenska.

Ďalšieho zas prekvapilo to, že autorku videa prekvapila kuchyňa. „Ktoré hotely nemajú kuchyne?“ opýtal sa, na čo dostal od tiktokerky odpoveď, že v štvorhviezdičkovom hoteli videla „sporák“ prvýkrát.

O tom, že náš hotel je pre ľudí zo zahraničia lákadlom, svedčí aj komentár, v ktorom sa niekto zdôveril, že účet tejto používateľky na sociálnej sieti používa na plánovanie dovolenky. Takže opäť raz máme byť na čo pyšní.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Namiesto 40 € vám stačí aj 7 €: Boli sme v Chorvátsku mimo hlavnej sezóny.…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Za obed som platila 2 eurá: Bola som 21 dní v top exotickej destinácii a zapisovala si výdavky. Cena dovolenky ma šokovalaZa obed som platila 2 eurá: Bola som 21 dní v top exotickej destinácii a zapisovala si výdavky. Cena dovolenky ma šokovala
Pri natáčaní Priateľov strčil jazyk do úst Rachel a Monike. Jean-Claude Van Damme si vyslúžil prezývku „Van Zúfalec“Pri natáčaní Priateľov strčil jazyk do úst Rachel a Monike. Jean-Claude Van Damme si vyslúžil prezývku „Van Zúfalec“
Kričal, že nechce zomrieť a vbehol do lesa: Zmiznutie Larsa Mittanka v Bulharsku sledujú milióny ľudí, hľadajú ho už 11 rokovKričal, že nechce zomrieť a vbehol do lesa: Zmiznutie Larsa Mittanka v Bulharsku sledujú milióny ľudí, hľadajú ho už 11 rokov
Namiesto 40 € vám stačí aj 7 €: Boli sme v Chorvátsku mimo hlavnej sezóny. Ceny pri tomto klesali, máme pre vás tajné tipyNamiesto 40 € vám stačí aj 7 €: Boli sme v Chorvátsku mimo hlavnej sezóny. Ceny pri tomto klesali, máme pre vás tajné tipy
Skutočná pravda o Matke Tereze: Chorým nedávala lieky, chcela, aby trpeli. Rakovinu tíšila maximálne aspirínomSkutočná pravda o Matke Tereze: Chorým nedávala lieky, chcela, aby trpeli. Rakovinu tíšila maximálne aspirínom
Lenka žije v Turecku: Priemerný mesačný plat je tu 800 až 1 000 eur. Turci sú majstri manipulácie a chronickí klamáriLenka žije v Turecku: Priemerný mesačný plat je tu 800 až 1 000 eur. Turci sú majstri manipulácie a chronickí klamári
Bol jeho veľkým rivalom, Teslu podviedol a vysmial. Thomas Edison je však právom jeden z najlepších vynálezcov histórieBol jeho veľkým rivalom, Teslu podviedol a vysmial. Thomas Edison je však právom jeden z najlepších vynálezcov histórie
Veľké československé tajomstvo: Sovieti si v záhadných skladoch ukryli jadrové zbrane, projekt Javor mal kľúčovú úlohuVeľké československé tajomstvo: Sovieti si v záhadných skladoch ukryli jadrové zbrane, projekt Javor mal kľúčovú úlohu
Český zdravotník brutálne zavraždil 7 pacientov: Obetí môže byť viac, takto heparínový vrah vysvetlil svoje konanieČeský zdravotník brutálne zavraždil 7 pacientov: Obetí môže byť viac, takto heparínový vrah vysvetlil svoje konanie
Okúpete sa vo vode teplej až 42 °C: Len 86 minút od našich hraníc nájdete termálne kúpele, ľudí naštvali jednou vecouOkúpete sa vo vode teplej až 42 °C: Len 86 minút od našich hraníc nájdete termálne kúpele, ľudí naštvali jednou vecou
V 90. rokoch sfanatizoval Slovákov: Aj keď bol drahý, ľudia sa ho nevedeli nabažiť. Úspech McDonaldu už nenapodobnil nikV 90. rokoch sfanatizoval Slovákov: Aj keď bol drahý, ľudia sa ho nevedeli nabažiť. Úspech McDonaldu už nenapodobnil nik
Genealogička Markéta tvorí rodokmene: Takto si viete vypátrať predkov po vlastnej osi. Po roku 1770 to je jednoduchšieGenealogička Markéta tvorí rodokmene: Takto si viete vypátrať predkov po vlastnej osi. Po roku 1770 to je jednoduchšie

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Zobraziť viac