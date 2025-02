Riaditeľ hotela na Štrbskom Plese: Počasie môže byť čoskoro problém. Mladší zamestnanci často nechápu princíp hospitality

Štvorhviezdičkový Hotel Panorama patrí medzi najznámejšie ubytovacie zariadenia na Štrbskom Plese. Brutalistická „obrátená pyramída“ púta pozornosť návštevníkov od 70. rokov a vyhľadávanou zastávkou je dodnes. V novom rozhovore sme vyspovedali jej riaditeľa.

Miroslav Sczyrzicki je už niekoľko rokov na čele obľúbeného tatranského hotela. Počas svojho vedenia zažil náročné obdobie covidu, ako aj výzvy vyplývajúce z problematického hľadania kvalitných pracovníkov či počasia, ktoré biznis v horskom prostredí ovplyvňuje prakticky počas celého roka.

Práve počasie môže byť akousi časovanou bombou pre tatranských hotelierov, čoho sa obáva aj riaditeľ Hotela Panorama. Okrem toho nám prezradil, čo vníma ako najväčší problém pri súčasných pracovníkoch, a prečo sú podľa neho vysoké platové očakávania uchádzačov o prácu v Tatrách iba mýtom.

V tejto chvíli stále prebieha zimná sezóna, ktorá sa s Tatrami spája už od nepamäti. Ako ju zatiaľ hodnotíte z pozície hotela?

Zimná sezóna sa tradične začína vianočnými pobytmi, počas ktorých pozorujeme zvýšenú návštevnosť. Silvestrovské pobyty sme mali vypredané a prvý januárový týždeň bol takmer na rovnakej úrovni. Počasie nás síce do istej miery ovplyvňuje, no dopyt klientov bol príjemným prekvapením. Vyzerá to, že január bude jeden z najlepších, odkedy som v hoteli.

Analyzujeme, čo viedlo k tejto pozitívnej zmene, no významnú úlohu zohrali úpravy v cenovej stratégii. Klientom ponúkame širšie možnosti rezervácie vrátane zliav pri vopred uhradených pobytoch bez možnosti storna. Predtým sme ceny spravovali prostredníctvom softvéru, no teraz sme prešli na manuálny systém riadenia cien.

Asi sa nedá povedať, že by išlo z hľadiska počasia o úplne ideálnu zimu v pravom slova zmysle. Myslíte si, že môže byť počasie v najbližších rokoch problém pre tatranských hotelierov?

Určite áno. Počasie môže doslova ničiť biznis. Videli sme to aj v januári, keď daždivé počasie a vyššie teploty viedli k nárastu zrušených rezervácií.

Vplyv počasia na cestovný ruch je nepochybný a v budúcnosti môže predstavovať ešte väčšiu výzvu. Štrbské Pleso však nie je len zimné lyžiarske stredisko – stále disponuje aj štatútom kúpeľného a relaxačného centra, čo mu dáva výhodu v celoročnom využití. Vďaka svojej nadmorskej výške, čistému vzduchu a prírodným podmienkam môže ponúkať kvalitné rekreačné a ozdravné pobyty, ktoré nie sú závislé od snehových podmienok.

Okrem kúpeľníctva má Štrbské Pleso silný športový potenciál. V zime je obľúbeným centrom lyžovania, bežeckého lyžovania a skialpinizmu, zatiaľ čo v lete láka turistov, bežcov a cyklistov svojimi kvalitnými trasami a krásnym horským prostredím. Rozvoj infraštruktúry pre celoročné športové aktivity môže byť jedným z kľúčových riešení, ako zabezpečiť stabilnú návštevnosť bez ohľadu na výkyvy počasia.

Faktom však zostáva, že klimatické zmeny nás ovplyvňujú celoročne a návštevníci sú na ne čoraz citlivejší. Preto je dôležité hľadať spôsoby, ako región adaptovať na nové podmienky a ponúknuť atraktívne služby v každom ročnom období.

Z pohľadu lyžiarskej sezóny je rozhodujúca nadmorská výška Štrbského Plesa, ktorá dokáže garantovať sneh aspoň v syntetickej podobe. Základom sú však mínusové teploty, ktoré sú nevyhnutné pre technické zasnežovanie. Ak by v budúcnosti teploty výrazne stúpali, mohlo by to mať vážne dôsledky pre hotelierstvo v Tatrách.

Obrovskou skúškou pre všetkých hotelierov bol bezpochyby aj covid. Ako ste sa s týmto obdobím vyrovnali vy?

Covid bol situácia, ktorú nikto z nás nemal pod kontrolou. Prežili sme ho len vďaka rozhodnutiu majiteľa neprepustiť tím ľudí, ktorý sme dlho budovali. Snažili sme sa využiť všetky dostupné dotácie, hoci väčšinou nepokrývali ani základné náklady.

Najnáročnejšia však bola neistota a neustále sa meniace pravidlá. Napríklad, v období, keď nebolo možné podávať jedlo v reštaurácii, sme klientom zabezpečovali stravu priamo na izbu s minimálnymi obmedzeniami výberu. Museli sme byť kreatívni. Významným problémom, ktorý sa objavil až po pandémii, bol odliv kvalitných zamestnancov do iných sektorov. Tento dôsledok cítime dodnes.

V uplynulom období sa v médiách objavili správy, podľa ktorých nastal v gastre menší chaos. Dôvodom má byť nová DPH, respektíve znížená DPH. Ako ste sa so situáciou vyrovnali?

Čo sa týka zmeny DPH, tú sme zažili v posledných rokoch už niekoľkokrát. Na jednej strane som teraz rád, že DPH na ubytovanie a stravu je 5 %, to nám veľmi pomôže. Na druhej strane sú systémové a účtovné zmeny, ktoré musíme urobiť tak, aby bolo všetko v poriadku. Znamenalo to napríklad, že počas silvestrovskej noci to museli dvaja zamestnanci upravovať.

Čo sa týka chaosu s DPH, nás to, našťastie, nezasiahlo do takej miery, ako možno reštaurácie či iné služby. Neexistoval však žiadny prehľadný zoznam toho, kam ktorá DPH patrí, čiže sme to museli poctivo hľadať a študovať. Pomohla nám aj asociácia hotelov, ktorá to zrozumiteľne spísala. V konečnom dôsledku nám ale toto zníženie DPH pomáha, no opäť nie je jasné, dokedy s ním môžeme počítať a či ho napríklad ďalšia vláda nezruší.

Je problém v súčasnosti nájsť kvalitného pracovníka v hotelovom segmente?

