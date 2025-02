Deti zväzovala, bila a týrala hladom: Na povrch vyplávali nové informácie o youtuberke, ktorá dávala rady o rodičovstve

Rodinné youtube kanály sa v posledných rokoch tešia značnej popularite a sledujú ich státisíce ľudí. Medzi obľúbené youtuberky patrila aj Ruby Franke, ktorá iným radila, ako vychovávať deti. Ako sme vás pred časom informovali, pre svoje „výchovné metódy“ napokon skončila za mrežami. Na povrch teraz vyplávali nové informácie.

Na povrch vyplávali doteraz nezverejnené informácie

Ruby Franke je matka šiestich detí z Utahu. Nie je to tak dávno, čo bola populárnou youtuberkou, fanúšikovia rodinných vlogov ju jednoducho milovali. Jej kanál s názvom 8 Passengers, ktorý odštartoval v roku 2015, mal v istom bode až 2,5 milióna sledovateľov. Spolu s manželom Kevinom dokumentovali svoj život a delili sa o tipy a triky týkajúce sa výchovy detí. Jedného dňa ale jedno z detí zabúchalo susedom na dvere a zúfalo ich prosilo o pomoc.

Ukázalo sa, že „výchovné metódy“ Ruby Franke boli mučením a deti prežili peklo, aké by ste nikomu nepriali. Nedostávali jedlo, vodu, boli bité a dostávali extrémne kruté tresty – aj za tie najmenšie prešľapy. Žene napokon súd vymeral za týranie detí 30-ročný trest.

Ako informuje Mail Online, z doteraz neuverejnených záberov behá mráz po chrbte. V jednom z nich sa Ruby dcérke vyhráža, že za trest odreže hlavu jej obľúbenému plyšovému zvieratku. Prstom naznačuje, kde rez na hračke urobí. Pochopiteľne, dievčatko sa rozplakalo. Na povrch tiež vyplávali zápisky z denníkov, kam si Ruby zapisovala, aké tresty použila pri svojich dvoch najmladších deťoch.

Verila, že týraním vyženie z detí démona

V denníku nazýva svoje dieťa satanom, inokedy zase hadom a syna obviňuje z toho, že „ukradol“ vodu, aj keď mu jasne zakázala napiť sa. Chlapec bol už natoľko zúfalý, že pil zo záchodovej misy. Ruby hnevalo, že vôbec neprejavil ľútosť, keď ho za to potrestala. Verila, že deti musí týrať a vystavovať ich bolesti, aby z nich vyhnala zlo. Vo svojich poznámkach píše, že nebude kŕmiť démona.

V čase, keď jej syn ušiel z domu v Utahu a prosil susedov o pomoc, bol vychudnutý na kosť a na tele mal hlboké rany prekryté lepiacou páskou. Aj keď Ruby na YouTube nahrala množstvo videí, polícia má v rukách tisícky hodín neuverejnených záznamov, ktoré ukazujú, akým monštrom v skutočnosti bola.

Jej bývalý manžel Kevin sa vyjadril, že pre Ruby znamenala lásku poslušnosť. Ak ju niekto neposlúchol, nastalo peklo. Deti boli pod neustálym tlakom a Ruby im kameru stále natískala do tváre. Natáčala ich, aj keď to nechceli a sľubovala im za to 10 dolárov. Deti boli považované za zamestnancov, ktorí jej prinášali zisk. Jeden z jej synov bol už natoľko zúfalý, že ju prosil, aby ho radšej vzala do väzenia.