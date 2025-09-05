Deti na slovenských školách čaká veľká zmena: Na hodinách ich začnú učiť o umelej inteligencii

Školy začnú od školského roka 2026/2027 vyučovať o umelej inteligencii (AI). Ministerstvo školstva pripravilo Plán zodpovedného využívania AI vo vzdelávaní na Slovensku. V tomto roku tvorí obsah vzdelávania, pripravuje metodické materiály a spúšťa projekty. Informoval o tom minister školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR Tomáš Drucker (Hlas-SD) na piatkovej tlačovej konferencii.
„Pripravili sme kompletný návrh a materiál, akým spôsobom AI zapracovať do vzdelávacích plánov tak, aby sa zvýšili kompetencie, ale aj zručnosti a gramotnosť. Aby deti chápali, aký vplyv AI môže mať na jednotlivca aj na celú spoločnosť. Aby vnímali, že existuje aj umelo vytvorený obsah, tzv. syntetický obsah AI,“ priblížil minister.
AI je realita
Rezort školstva v tomto roku tvorí obsah vzdelávania, pripravuje metodické materiály a spúšťa projekty. Školy podľa ministra získavajú podporu, vzniká webová platforma, uskutoční sa „AI deň v škole“. Od roku 2026 by sa mali spustiť aj AI vouchery a testovať nové riešenia, ktoré podporia vyučovanie aj prácu učiteľov. O rok na to, v roku 2027, bude rezort implementovať overené AI nástroje. Tiež sledovať, ako sa AI využíva, a na základe výsledkov upravovať plán. Vznikať majú aj kompetenčné centrá AI.
Minister zároveň spomenul výskumnú správu Scio Research s názvom AI Kompas 2025, ktorá porovnáva využívanie umelej inteligencie vo vzdelávaní v Česku a na Slovensku. Ako priblížil, AI využíva iba štvrtina slovenských učiteľov, českých až 58 percent. Za výzvu považuje aj oslabovanie niektorých zručností u žiakov pri dlhodobom používaní AI. Prínos vníma vo zvýšenej výkonnosti. Pripomenul aj svetové vzdelávacie fórum OECD, ktoré sa má konať na Slovensku na jeseň. Jednou z hlavných tém bude umelá inteligencia vo vzdelávaní.
