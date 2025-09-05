Deti na slovenských školách čaká veľká zmena: Na hodinách ich začnú učiť o umelej inteligencii

Foto: TASR - Dano Veselský

Roland Brožkovič
TASR
Informoval o tom minister školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR Tomáš Drucker.

Školy začnú od školského roka 2026/2027 vyučovať o umelej inteligencii (AI). Ministerstvo školstva pripravilo Plán zodpovedného využívania AI vo vzdelávaní na Slovensku. V tomto roku tvorí obsah vzdelávania, pripravuje metodické materiály a spúšťa projekty. Informoval o tom minister školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR Tomáš Drucker (Hlas-SD) na piatkovej tlačovej konferencii.

 „Pripravili sme kompletný návrh a materiál, akým spôsobom AI zapracovať do vzdelávacích plánov tak, aby sa zvýšili kompetencie, ale aj zručnosti a gramotnosť. Aby deti chápali, aký vplyv AI môže mať na jednotlivca aj na celú spoločnosť. Aby vnímali, že existuje aj umelo vytvorený obsah, tzv. syntetický obsah AI,“ priblížil minister.

AI je realita

Rezort školstva v tomto roku tvorí obsah vzdelávania, pripravuje metodické materiály a spúšťa projekty. Školy podľa ministra získavajú podporu, vzniká webová platforma, uskutoční sa „AI deň v škole“. Od roku 2026 by sa mali spustiť aj AI vouchery a testovať nové riešenia, ktoré podporia vyučovanie aj prácu učiteľov. O rok na to, v roku 2027, bude rezort implementovať overené AI nástroje. Tiež sledovať, ako sa AI využíva, a na základe výsledkov upravovať plán. Vznikať majú aj kompetenčné centrá AI.

Minister zároveň spomenul výskumnú správu Scio Research s názvom AI Kompas 2025, ktorá porovnáva využívanie umelej inteligencie vo vzdelávaní v Česku a na Slovensku. Ako priblížil, AI využíva iba štvrtina slovenských učiteľov, českých až 58 percent. Za výzvu považuje aj oslabovanie niektorých zručností u žiakov pri dlhodobom používaní AI. Prínos vníma vo zvýšenej výkonnosti. Pripomenul aj svetové vzdelávacie fórum OECD, ktoré sa má konať na Slovensku na jeseň. Jednou z hlavných tém bude umelá inteligencia vo vzdelávaní.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Očakávané stretnutie v Užhorode: Zelenskyj bude s Ficom rokovať o ukončovaní dodávok ruskej ropy, chce…

 

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Katka praxovala v nemocnici v Japonsku: Ľudia sa tu k sebe správajú vždy s úctou, toto ma prekvapiloKatka praxovala v nemocnici v Japonsku: Ľudia sa tu k sebe správajú vždy s úctou, toto ma prekvapilo
Spal s 5-tisíc ženami, mal znásilniť 13-ročného chlapca: Charlie Sheen zarábal milióny, tvrdil, že je sexuálny strojSpal s 5-tisíc ženami, mal znásilniť 13-ročného chlapca: Charlie Sheen zarábal milióny, tvrdil, že je sexuálny stroj
Za obed som dala 22,70 €: Jedla som v najlepšej reštaurácii z Na nože, ktorej dal Novák 5 nožov. Vystrašila ma jedna vecZa obed som dala 22,70 €: Jedla som v najlepšej reštaurácii z Na nože, ktorej dal Novák 5 nožov. Vystrašila ma jedna vec
Nikdy sa to nemalo stať: Najväčšia národná tragédia za 20 sekúnd pochovala pod betónom 1 500 ľudí, dalo sa tomu zabrániťNikdy sa to nemalo stať: Najväčšia národná tragédia za 20 sekúnd pochovala pod betónom 1 500 ľudí, dalo sa tomu zabrániť
Dcéra sa mu narodila mŕtva, opatroval sestru s rakovinou: Keanu Reeves zažil veľa zlého, má 380-miliónový majetokDcéra sa mu narodila mŕtva, opatroval sestru s rakovinou: Keanu Reeves zažil veľa zlého, má 380-miliónový majetok
Toto je skrytý poklad iba 30 minút od Slovenska. Vyskúšali sme reštauráciu z českého Na nože a plavili sa čarovným areálomToto je skrytý poklad iba 30 minút od Slovenska. Vyskúšali sme reštauráciu z českého Na nože a plavili sa čarovným areálom
Jana pracuje v Nórsku: Za leto sa tu dá zarobiť aj 10-tisíc eur, hodinová mzda je okolo 17 eur. Niekedy pracujem 14 dní v kuseJana pracuje v Nórsku: Za leto sa tu dá zarobiť aj 10-tisíc eur, hodinová mzda je okolo 17 eur. Niekedy pracujem 14 dní v kuse
Najväčšia a najmodernejšia: V „európskom Alcatraze“ natáčali Stranger Things. Bol symbolom teroru, horší ako smrťNajväčšia a najmodernejšia: V „európskom Alcatraze“ natáčali Stranger Things. Bol symbolom teroru, horší ako smrť
Navštívili sme nenápadný skrytý raj: Prezývajú ho slovenské Plitvice, svojou krásou vám vyrazí dychNavštívili sme nenápadný skrytý raj: Prezývajú ho slovenské Plitvice, svojou krásou vám vyrazí dych
Ľudia z prostredia SNM nám popísali atmosféru, ktorá má v inštitúcii vládnuť. Riaditeľka ich tvrdenia popieraĽudia z prostredia SNM nám popísali atmosféru, ktorá má v inštitúcii vládnuť. Riaditeľka ich tvrdenia popiera
Zo žien vyrezával črevá aj maternice, zjedol kus obličky: Mäsiar Jack Rozparovač je záhadou aj po viac ako 100 rokochZo žien vyrezával črevá aj maternice, zjedol kus obličky: Mäsiar Jack Rozparovač je záhadou aj po viac ako 100 rokoch
Lucie bola 18 rokov v sekte z Kutnej Hory: Ak som ochorela, bolo to preto, lebo som neverila. Na toto si dajte pozorLucie bola 18 rokov v sekte z Kutnej Hory: Ak som ochorela, bolo to preto, lebo som neverila. Na toto si dajte pozor

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Zobraziť viac