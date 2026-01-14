Desivý prípad zo Sibíri. V miestnej pôrodnici zomrelo za mesiac deväť novorodencov, polícia zatkla dvoch lekárov

Foto: Profimedia

Jakub Baláž
SITA
Prípad opäť upozornil na chronický nedostatok personálu a podfinancovanie ruského zdravotníctva.

Ruská polícia zadržala primára a dočasného vedúceho jednotky intenzívnej starostlivosti v sibírskej nemocnici, kde tento mesiac zomrelo deväť novorodencov, informovala v stredu ruská prokuratúra.

Vyšetrovací výbor uviedol, že dvojica čelí obvineniam z nedbanlivosti a zo zabitia z nedbanlivosti. Presné príčiny úmrtí v Novokuzneckej pôrodnici č. 1 zatiaľ nie sú známe, no regionálne zdravotnícke úrady informovali, že všetky deti trpeli rôznymi ochoreniami prenesenými počas pôrodu alebo tehotenstva.

Od 4. do 12. januára 2026 zomrelo v Novokuzneckej pôrodnici č. 1 deväť novorodencov v dôsledku toho, že podozriví vykonávali svoje pracovné a odborné lekárske povinnosti nekvalitným spôsobom,“ informoval vyšetrovací výbor.

Prípad opäť upozornil na chronický nedostatok personálu a podfinancovanie ruského zdravotníctva a vyvolal pobúrenie medzi politikmi aj na sociálnych sieťach. Prokremeľská poslankyňa Jana Lantratovová na sieti Telegram napísala: „V čase demografickej krízy nechať zomrieť v jednej pôrodnici v takom krátkom čase niekoľko novorodencov, je protištátny zločin.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Zadržanie slávneho MMA zápasníka môže mať ďalšiu dohru. Vémola vraj zvažuje žalobu na políciu

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Najväčšie tajomstvo poznal ako jediný, nikdy ho neprezradil. Od smrti filmového Severusa Snapea prešlo 10 rokov
Najväčšie tajomstvo poznal ako jediný, nikdy ho neprezradil. Od smrti filmového Severusa Snapea prešlo 10 rokov
Chystajte si peniaze na lístky: Slovenské kiná ponúknu v roku 2026 množstvo skvelých filmových noviniek
Tip na film
Chystajte si peniaze na lístky: Slovenské kiná ponúknu v roku 2026 množstvo skvelých filmových noviniek
Šéf IĽP: Ficova vláda mlčí, pre Slovensko je to nebezpečné. Irán zažíva najväčšiu krízu za celé desaťročia
Šéf IĽP: Ficova vláda mlčí, pre Slovensko je to nebezpečné. Irán zažíva najväčšiu krízu za celé desaťročia
Znásilňoval a mučil 13-ročných chlapcov: Sadistický vrah lákal deti na cukríky, zavraždil ho komplic
Znásilňoval a mučil 13-ročných chlapcov: Sadistický vrah lákal deti na cukríky, zavraždil ho komplic
Nutričná špecialistka: Ak chcete schudnúť 5 kíl, Ozempic nie je riešenie. Posledné jedlo o 18:00 je mýtus
Nutričná špecialistka: Ak chcete schudnúť 5 kíl, Ozempic nie je riešenie. Posledné jedlo o 18:00 je mýtus
Marilyna Mansona vinia zo smrti 15 ľudí a z vrážd šteniatok. Čašníčka Ria v Rakúsku zarába 3-krát viac než na Slovensku
Marilyna Mansona vinia zo smrti 15 ľudí a z vrážd šteniatok. Čašníčka Ria v Rakúsku zarába 3-krát viac než na Slovensku
Našli sme lyžiarske stredisko, ktoré patrí medzi najlacnejšie v Európe. Ste tu za 3 hodiny, za pivo dáte 2,50 eura
Našli sme lyžiarske stredisko, ktoré patrí medzi najlacnejšie v Európe. Ste tu za 3 hodiny, za pivo dáte 2,50 eura
Európa by mala pred sebou len jeden scenár: Grónsko nie je vtip. To, čo Trump chce, to aj dostane, hovorí expert
Európa by mala pred sebou len jeden scenár: Grónsko nie je vtip. To, čo Trump chce, to aj dostane, hovorí expert
Čašník objavil chybu v systéme bankomatu: Stal sa z neho milionár, napokon sa sám udal, toto bol dôvod
Čašník objavil chybu v systéme bankomatu: Stal sa z neho milionár, napokon sa sám udal, toto bol dôvod
Slovákom prekážajú samoobslužné pokladnice, začal sa bojkot: Chvália sa, ako ich obísť, takto reagujú obchody
Slovákom prekážajú samoobslužné pokladnice, začal sa bojkot: Chvália sa, ako ich obísť, takto reagujú obchody
Ria pracuje v Rakúsku ako čašníčka: Zarábam 3-krát viac než na Slovensku, na začiatku som sa stretla s posmeškami
Slováci a Česi v zahraničí
Ria pracuje v Rakúsku ako čašníčka: Zarábam 3-krát viac než na Slovensku, na začiatku som sa stretla s posmeškami
Marketingový ťah, ktorý sa zmenil na masaker: Pre zbabranú Pepsi súťaž zomrelo 5 ľudí a spoločnosť prišla o milióny
Marketingový ťah, ktorý sa zmenil na masaker: Pre zbabranú Pepsi súťaž zomrelo 5 ľudí a spoločnosť prišla o milióny

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac