Desivé video ukazuje, ako kosatky potopili jachtu: Na palube bolo 5 ľudí. Plavidlo úplne zmizlo pod hladinou

Pred pár dňami skupina kosatiek v portugalskej oblasti Costa da Caparica zaútočila na jachtu s ľuďmi. Odborníci nevedia, či išlo o náhodu alebo úmyselný čin.
Na sociálnej sieti Instagram sa objavilo desivé video, ktoré ukazuje, ako skupina kosatiek pri pobreží Portugalska potopila jachtu s piatimi ľuďmi, píše web LadBible. Scéna ako z katastrofického filmu sa odohrala pri pláži Fonte de Telha v Portugalsku.
Jachta zmizla pod hladinou
Ako môžeme vidieť na videu, kosatky opakovane narážali do trupu plachetnice, ktorá patrila klubu Nautic Squad. Kamera zachytila, ako sa loď kníše, potom sa prudko nakloní, až napokon úplne zmizne pod hladinou.
Našťastie, vďaka rýchlej reakcii okolitých turistických lodí a záchrannej službe, sa všetkých piatich ľudí, ktorí boli na palube, podarilo zachrániť.
Kosatky voči ľuďom nezvyknú prejavovať agresiu
Kosatky sú veľmi inteligentné živočíchy, ktoré voči ľuďom zvyčajne neprejavujú agresiu, ale ich sila je nepopierateľná. Dospelé jedince môžu vážiť až 6 ton a merať viac než 8 metrov. Preto čo i len jeden koordinovaný útok stačí na to, aby narušili stabilitu aj väčšieho plavidla.
Odborníci sa domnievajú, že išlo o druh „hry“, alebo ochrany teritória. Niektorí však upozorňujú aj na to, že kosatky môžu byť frustrované z prítomnosti lodí, ktoré narúšajú ich prirodzené prostredie. Navyše, podobné prípady sa už objavili aj pri pobreží Španielska, čo vedie odborníkov k myšlienke, že nejde len o ojedinelý prípad.
