Desaťtisícom živnostníkov príde oznámenie od Sociálnej poisťovne: Očakávajte nové vymeriavacie základy aj výšku poistného

Sociálna poisťovňa (SP) v októbri pošle takmer 78 000 samostatne zárobkovo činným osobám (SZČO) oznámenia o vzniku, zániku či trvaní sociálneho poistenia aj o výške poistného. Týka sa to živnostníkov, ktorí mali predĺženú lehotu na podanie daňového priznania za rok 2023 do konca júna tohto roka. V pondelok o tom informoval hovorca SP Martin Kontúr.

Článok pokračuje pod videom ↓

„Sociálna poisťovňa všetky dôležité informácie zašle SZČO poštou alebo do ich e-schránky, ak ju majú aktivovanú na doručovanie, do 21. októbra 2024. Poistné v novej výške potom prvý raz zaplatia za mesiac október so splatnosťou do 8. novembra 2024,“ uviedol Kontúr.

Doplnil, že najvyšší počet oznámení bude zo SP smerovať tým SZČO, ktorým sa na základe odložených daňových priznaní za uplynulý rok zmenil vymeriavací základ pre platbu poistného, celkovo sa to týka 56.570 ľudí. O vzniku povinného sociálneho poistenia sa dozvie v októbri 17.660 osôb. Naopak, povinné poistenie zanikne k 30. septembru 3493 živnostníkom.

Kontúr spresnil, že povinné poistenie SZČO vzniká od 1. októbra fyzickým osobám, ktoré mali predĺženú lehotu na podanie daňového priznania a za minulý rok dosiahli príjem z podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti vyšší ako 7824 eur a zároveň majú k 1. októbru platné oprávnenia na vykonávanie činnosti.

Zmeny v sociálnom poistení

Ak živnostník nevykonáva činnosť na základe oprávnenia, tak povinné poistenie mu vzniká na základe dosiahnutej hranice príjmu. Osobám, ktoré dosiahli príjem rovný alebo nižší ako 7824 eur povinné sociálne poistenie od októbra zaniká.

„V kalendárnom roku 2024 platí pre povinne poistenú SZČO minimálny mesačný vymeriavací základ 652 eur a z toho vyplývajúce poistné je mesačne vo výške 216,13 eura. Pre SZČO, ktoré majú priznaný starobný dôchodok alebo predčasný starobný dôchodok a pre SZČO, ktoré sú poberateľmi výsluhového dôchodku a dovŕšili dôchodkový vek, je mesačná suma poistného 177,01 eura, keďže neplatia poistné na invalidné poistenie,“ vysvetlil hovorca.

Dodal, že maximálny mesačný vymeriavací základ pre živnostníkov v tomto roku je 9128 eur a z toho vyplývajúce poistné je mesačne vo výške 3025,93 eura. Pre SZČO, ktoré majú priznaný riadny dôchodok alebo predčasný starobný dôchodok a pre osoby, ktoré sú poberateľmi výsluhového dôchodku a dovŕšili dôchodkový vek, je mesačné poistné nižšie, a to 2478,25 eura, pretože neplatia poistné na invalidné poistenie.