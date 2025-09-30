Dcéra ju odzbrojila prosbou. Dominika Kavaschová priznala moment, kedy ju malá Maia prekvapila nečakaným výrokom

Foto: Instagram (donda_kawa)

Frederika Lyžičiar
Občas vedia deti poriadne prekvapiť zaujímavou otázkou.

Deti nás neraz dokážu odzbrojiť svojou úprimnosťou a prekvapiť otázkami, ktoré by sme od nich vôbec nečakali.

Presvedčila sa o tom aj herečka Dominika Kavaschová, ktorej štvorročná dcérka Maia vyslovila vetu, ktorá jej na chvíľu vyrazila dych. V podcaste Mater Amatér sa Dominika podelila s poslucháčmi o zážitok z bežného dňa, ktorý sa zmenil na malú lekciu rodičovskej trpezlivosti a citlivosti.

Otázka, ktorá odzbrojila

Dominika Kavaschová, ktorá momentálne žije po boku manžela – hudobníka a herca Daniela Fischera, a spolu s ním vychováva dve deti, Maiu a malého Wiliama, priznala, že dcérina spontánna veta ju poriadne zaskočila.

 

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

 

Príspevok, ktorý zdieľa Dominika Fischer (@donda_kawa)


„Mami, sľúb mi, že sa nezamiluješ do iného muža,” vyhŕklo z úst malej slečny. Herečka sa v podcaste netajila tým, že ju tento moment prekvapil a dokonca trochu zneistil.

Možná príčina v minulosti

