Dcéra ju odzbrojila prosbou. Dominika Kavaschová priznala moment, kedy ju malá Maia prekvapila nečakaným výrokom

Deti nás neraz dokážu odzbrojiť svojou úprimnosťou a prekvapiť otázkami, ktoré by sme od nich vôbec nečakali.
Presvedčila sa o tom aj herečka Dominika Kavaschová, ktorej štvorročná dcérka Maia vyslovila vetu, ktorá jej na chvíľu vyrazila dych. V podcaste Mater Amatér sa Dominika podelila s poslucháčmi o zážitok z bežného dňa, ktorý sa zmenil na malú lekciu rodičovskej trpezlivosti a citlivosti.
Otázka, ktorá odzbrojila
Dominika Kavaschová, ktorá momentálne žije po boku manžela – hudobníka a herca Daniela Fischera, a spolu s ním vychováva dve deti, Maiu a malého Wiliama, priznala, že dcérina spontánna veta ju poriadne zaskočila.
„Mami, sľúb mi, že sa nezamiluješ do iného muža,” vyhŕklo z úst malej slečny. Herečka sa v podcaste netajila tým, že ju tento moment prekvapil a dokonca trochu zneistil.
