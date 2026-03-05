Dcéra Andrey Verešovej žiari v Thajsku: Vanessa ukázala romantiku s neznámym mužom, mama o ničom netušila

Foto: Instagram (_vanejsa, andreaveresovaofficial)

Frederika Lyžičiar
V jej živote sa objavila nová láska.

Dcéra známej modelky Andrey Verešovej, Vanessa Volopichová, trávi začiatok roka ďaleko od európskej zimy. Z exotického Thajska sa fanúšikom ozvala fotografiou, ktorá naznačuje, že v jej živote sa objavil niekto výnimočný.

Mladá športovkyňa si momentálne dopriava oddych na tropických plážach, kde si užíva slnko, more aj bezstarostnú atmosféru dovolenkových dní. Na Instagrame zverejnila záber, na ktorom pózuje v plavkách pri mori, pričom ju zozadu nežne objíma pohľadný mladík.

Ako si všimol portál Topky, fotografia pôsobí veľmi romanticky a mnohí fanúšikovia si okamžite začali všímať, že by mohlo ísť o novú lásku v živote dcéry slovenskej modelky. Vanessa pritom v posledných mesiacoch prežívala náročné obdobie – po vážnom zranení kolena musela prerušiť sľubne rozbehnutú snoubordovú kariéru, a tak jej exotická dovolenka zrejme padla mimoriadne vhod.

 

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

 

Príspevok, ktorý zdieľa VANESSA (@_vanejsa)

Láska, ktorá prišla po náročnom období

Romantická snímka z dovolenky pritom nie je úplným prekvapením. Vanessa totiž ešte začiatkom roka priznala, že sa v jej živote objavil muž, ku ktorému má veľmi blízko. V tom čase však zdôraznila, že ich vzťah je ešte v úplných začiatkoch. „Sme spolu asi mesiac, takže tomu ešte nemôžem oficiálne hovoriť vzťah, ale máme sa radi,“ zverila sa portálu expres.cz.

Reprofoto: Instagram (_vanejsa)

Zdá sa tak, že po komplikovanom období spojenom so zdravotnými problémami a prerušení športovej kariéry si mladá snowboardistka konečne užíva aj príjemnejšie chvíle a osobné šťastie.

Andrea Verešová dcére do vzťahov nezasahuje

