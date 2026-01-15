Dara Rolins v slzách? Priznala moment, na ktorý nikdy nezabudne a šokovala slovami o zlyhaní a hneve

Speváčka Dara Rolins sa na sociálnych sieťach podelila s fanúšikmi o mimoriadne osobný a emotívny príspevok, v ktorom sa obzrela za uplynulým rokom. Spomienky ju zaviedli k decembrovému koncertu v Košiciach, kde vystúpila spolu s Tinou – a práve tento večer v nej zanechal hlbokú stopu.
Dara Rolins je stálicou v hudobnom priemysle, ktorá má vybudovanú slušnú fanúšikovskú základňu. Jej hity si denne spievajú stovky ľudí a už dvojnásobne potom, čo minulý rok oznámila po 8 rokoch veľkú novinku, na ktorú mnohí netrpezlivo čakali. Jej nový album s názvom Zas a znova je „nadupaný“ rytmickými pesničkami, ktoré vyvolávajú úsmev, no taktiež tam možno nájsť hity, ktoré sú o neľahkých momentoch v živote.
Príspevok nielen o hudbe
Speváčka toho v priebehu rokov, odkedy je na scéne, zažila naozaj veľa, má za sebou nespočetné množstvo vystúpení, akcií, podujatí a koncertov. Ako najnovšie sama priznala, spomínaný koncert so speváčkou Tinou patril k tým zážitkom, ktoré zostanú v pamäti. Práve ten si mala možnosť vychutnať na sklonku roku 2025, takže jeden z posledných zážitkov sa zároveň stal tým naj.
„Ešte stále sa obzerám späť, do minulého roka, a tento decembrový koncert s @tinaslovakia v Košiciach bol tiež zážitok, na ktorý nechcem zabudnúť. A preto si sem odložím toto „videjko“ ako spomienku na silné emócie,“ napísala Dara do popisku k videu, ktoré zverejnila ako svoju osobnú spomienku na príjemné okamihy. V záberoch je možno vidieť momenty zo zákulisia prípravy na koncert, emócie publika a spev na pódiu.
Vo svojich slovách, zverejnených na sociálnej sieti, však zašla oveľa ďalej, než len k hudbe. Priaznivcom otvorene pripomenula, že život je zmesou rozmanitých pocitov. „Jasné, že v živote prežíva každý jeden z nás zmes všetkých možných pocitov, šťastie má predsa niekoľko príbuzných. Slzy, sklamanie, hnev, zlyhanie sú z tých menej obľúbených, ale ako v každej rodine, príbuzných si nevyberieš. Človek ich musí prijať, rešpektovať, naučiť sa s nimi žiť,“ pokračovala.
O to väčšiu hodnotu má podľa speváčky jedna vec. „A preto, keď je čokoľvek/ktokoľvek nositeľom tej dobrej emócie, zaslúži si zvýšenú pozornosť. Šťastie nie je samozrejmosť, to už dávno viem. Prežívať a rozdávať ho je vždy malý zázrak,“ doplnila Dara Rolins.
