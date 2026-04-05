Daňový raj pre autá: V maličkej dedine žije 199 ľudí, za rok tu zapísali 3 960 vozidiel

autá daňový raj

Ilustračná foto: Pexels

Michaela Olexová
TASR
Španielska motoristická organizácia Automovilitas Europeos Asociados (AEA) vo svojej analýze uvádza, že v dedine Escorca na Malorke v roku 2025 zaregistrovali 3960 osobných automobilov. Oficiálne tam však žije iba 199 obyvateľov. Podobná sitácia je aj v La Hiruela v regióne Madrid, píše TASR píše podľa webu Majorca Daily Bulletin.

Analýza to pripisuje výrazným rozdielom medzi najnižšou a najvyššou sadzbou dane z motorových vozidiel v rámci Španielska.

Vypočítava sa pre osobné autá na základe výkonu motora, objemu motora pre motocykle a pre nákladné vozidlá a autobusy podľa hmotnosti a počtu miest na sedenie. Miestne zastupiteľstvá majú zákonnú právomoc minimálnu sadzbu znížiť a ponúknuť zľavu až 75 percent v závislosti od paliva a vlastností motora. Niektoré vozidlá môžu oslobodiť úplne od platby dane.

„Právomoc zastupiteľstiev skreslila účel miestneho daňového systému,“ uvádza analýza AEA s tým, že Escorca je ukážkový príklad daňového raja.

Escorca
Ilustračná foto: Antoni Sureda, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons

Autopožičovne a lízingové spoločnosti si preto autá registrujú v malých obciach s priaznivými podmienkami. „Tieto samosprávy každý rok zarobia na príjmoch z vozidiel, ktoré tam nepremávajú a nikdy ani nebudú jazdiť,“ vysvetľuje AEA.

Štúdia uvádza ako príklad niekoľko samospráv na severozápade regiónu Madrid, tiež Finestrat v Alicante a Tejeda na Gran Canarii. V týchto samosprávach s počtom obyvateľov od 600 do 15-tisíc je registrovaných až 35 percent firemných vozidiel v Španielsku (244 921 z celkového počtu 694 559).

V 25 španielskych samosprávach je napríklad na jedného obyvateľa v priemere registrovaných viac vozidiel ako v Spojených štátoch alebo v Japonsku. Napríklad La Hiruela v regióne Madrid s iba 88 obyvateľmi má v priemere 69 vozidiel na jedného obyvateľa.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Chorvátsko ukrýva miesto, kde to vyzerá ako na Mesiaci. Dostanete sa sem za pár hodín…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Najnovšie články

