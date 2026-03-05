Vladislava je robotníčka na stavbe: V niektorých firmách sú slabo platení aj muži, nieto ešte ženy. Práca ma baví

Foto: Archív respondentky

Petra Sušaninová
Ako zvláda predsudky?

Keď padne zmienka o práci na stavbe, nejeden človek si zrejme predstaví najmä partiu chlapov. Češka Vladislava je však jasným dôkazom toho, že aj ženy dokážu na stavbe odviesť kus dobrej roboty. Či prší, sneží alebo svieti slnko, zvládnuť musí všetko. Prezradila nám, ako sa vyrovnáva s predsudkami, čo ju na stavebníctve najviac baví a ako zvláda neraz nepríjemné podmienky.

Vladislava svoje dni na stavbách dokumentuje aj prostredníctvom Instagramu. Fanúšikom ukazuje, čo všetko už zvládla a aké prekážky v práci prekonáva.

Prečo ste sa rozhodli práve pre toto odvetvie? Bolo to niečo, o čom ste snívali, alebo ste sa k tomu dostali skôr náhodne?

Stavebníctvo som si vybrala vďaka príjemnej skúsenosti z brigády s mojím ockom. Vzal ma na stavbu, aby som si vyskúšala niečo nové a zistila, ako taká práca vyzerá v praxi. Dovtedy som brigádovala hlavne v reštaurácii, takže prostredie stavby bolo pre mňa úplne iné a otvorilo mi nové obzory.

Postupom času, keď som začala premýšľať nad tým, čo by som chcela v živote robiť, som si uvedomila, že práve stavebníctvo je tá cesta. Dnes som presvedčená, že som si vybrala správne a táto profesia ma naozaj baví.

Foto: Archív respondentky

Pracujete v profesii, v ktorej dominujú najmä muži, ako to vnímate? A ako vás vnímajú kolegovia či klienti?

Môj názor je taký, že každý človek by mal mať možnosť robiť čokoľvek, čo ho robí šťastným – bez ohľadu na pohlavie. Stavebníctvo je síce odbor, kde stále prevažujú muži, ale ja to beriem tak, že práca nie je o tom, či ste žena alebo muž, ale o tom, aký ste človek a ako k tomu pristupujete. Občas sa, samozrejme, objaví aj nejaká nepríjemná poznámka, ale za ten čas som sa naučila mať nadhľad.

Uvedomujem si, že život je len jeden a je len na nás, ako ho prežijeme. Práca tvorí veľkú časť nášho života, a preto je dôležité robiť niečo, čo nám dáva zmysel. Najdôležitejší je pre mňa názor mojich najbližších. Moji rodičia sú na mňa hrdí a väčšina ľudí v mojom okolí ma berie ako normálneho človeka, ktorý sa rozhodol ísť svojou vlastnou cestou.

Stretávate sa s predsudkami? Ak áno, ako ich zvládate?

V článku sa po odomknutí dozvieš

  • s akými predsudkami sa stretáva a ako ich zvláda;
  • ako zvláda prácu v náročných podmienkach, napríklad v zlom počasí;
  • čo ju na jej povolaní najviac baví;
  • čo by odporúčala ženám, ktoré by to chceli v stavebníctve vyskúšať.

 

Po odomknutí tiež získaš

  • Články bez reklám
  • Neobmedzený prístup k viac ako 75 000 článkom
  • Exkluzívne benefity

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Generál Macko v 1 na 1: Ficova vláda čaká, kým Irán odpáli rakety na Európu a až potom zvolá bezpečnostnú radu?
1 na 1
Generál Macko v 1 na 1: Ficova vláda čaká, kým Irán odpáli rakety na Európu a až potom zvolá bezpečnostnú radu?
Noro a Peťa uviazli v Maskate: Repatriačný let nám zrušili, odletieť ale má superluxusné lietadlo pre 15 ľudí
Noro a Peťa uviazli v Maskate: Repatriačný let nám zrušili, odletieť ale má superluxusné lietadlo pre 15 ľudí
Šéf IĽP: Ficova vláda urobila mnoho chýb, Slovensko môže byť nepriamo terčom odvetných útokov Iránu
Útok na Irán
Šéf IĽP: Ficova vláda urobila mnoho chýb, Slovensko môže byť nepriamo terčom odvetných útokov Iránu
Boli sme v reštaurácii Sandorf z Na Nože: Obed pre dvoch nestál ani 16 eur, menu bolo vypredané už o 12:00
Na nože
Boli sme v reštaurácii Sandorf z Na Nože: Obed pre dvoch nestál ani 16 eur, menu bolo vypredané už o 12:00
Anna Mária s partnerom bývajú v zrube na východe Slovenska: Dom bol poskladaný za týždeň, cena za m² je od 600 eur
Anna Mária s partnerom bývajú v zrube na východe Slovenska: Dom bol poskladaný za týždeň, cena za m² je od 600 eur
Únos storočia: Jedno z najslávnejších bábätiek ukradli rodičom z postieľky, žiadali obrovské výkupné
Únos storočia: Jedno z najslávnejších bábätiek ukradli rodičom z postieľky, žiadali obrovské výkupné
Martin uviazol na dovolenke: Slovenská vláda na nás kašle, s Dubajom sa to nedá porovnať. Preplatia nám náklady
Martin uviazol na dovolenke: Slovenská vláda na nás kašle, s Dubajom sa to nedá porovnať. Preplatia nám náklady
6-ročný chlapec žil v stene: Z tajného priestoru nemohol vychádzať von, mama ho tak chcela chrániť
6-ročný chlapec žil v stene: Z tajného priestoru nemohol vychádzať von, mama ho tak chcela chrániť
Tonka a Mimo začínali v malej búdke, dnes obslúžia aj tisíc ľudí denne. Ich prevádzky sú na Spiši ikonou
Tonka a Mimo začínali v malej búdke, dnes obslúžia aj tisíc ľudí denne. Ich prevádzky sú na Spiši ikonou
Mirka sa vydala za Turka a presťahovala sa za ním: S jeho rodinou si na seba zvykáme, postavenie žien je tu ako u nás
Slováci a Česi v zahraničí
Mirka sa vydala za Turka a presťahovala sa za ním: S jeho rodinou si na seba zvykáme, postavenie žien je tu ako u nás
Víza neriešte, na týchto miestach sa nezdržiavajte: Ak vypukne vojna, dodržiavajte základné pravidlá
Útok na Irán
Víza neriešte, na týchto miestach sa nezdržiavajte: Ak vypukne vojna, dodržiavajte základné pravidlá
Slováci v Dubaji: V uliciach je menej ľudí, šíri sa aj veľa dezinformácií. Obranným systémom krajiny veríme
Útok na Irán
Slováci v Dubaji: V uliciach je menej ľudí, šíri sa aj veľa dezinformácií. Obranným systémom krajiny veríme

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac