Ďalšie odhalené správy medzi slovenkou Marcinkovou a Epsteinom: Na stretnutí mal byť aj Miroslav Lajčák

Jeffrey Epstein
Konverzácie naznačujú, že na stretnutie Epsteina a Lajčáka bola pozvaná aj Slovenka Nadia Marcinková.

V komunikácii detského predátora Jeffreyho Epsteina sa znovu našli správy so slovenkou Nadiou Marcinkovou. Tie teraz odhalili, že tajomnou pozvanou osobou na stretnutie s exporadcom premiéra Fica Miroslavom Lajčákom bola práve ona.

E-mailové konverzácie našiel aktivista Jakub Pohle, podľa ktorého ide o ďalší dôkaz toho, že sa Miroslav Lajčák stretol s Marcinkovou.

Konverzácia sa má spájať s prvým zaznamenaným stretnutím Lajčáka s Epsteinom 18. septembra 2017. Na stretnutie mal vtedy Epstein pozvať aj akúsi neznámu osobu, ktorá mu odpovedala, že určite príde a spomenula, že v ďalší deň bude niekto alebo niečo mať 14 rokov. Vtedy nebolo známe, o akú pozvanú osobu išlo, keďže v konverzácii nebolo zverejnené jej meno.

Konverzácia s Epsteinom s vtedy neznámym odosielateľom a adresátom, Foto: Department of Justice USA / Instagram: malycynik

Neznáma pozvaná osoba na stretnutie bola Nadia Marcinková

Nakoniec má ísť o Slovenku Nadiu Marcinkovú, o ktorej je vďaka zverejneným e-mailom už niekoľko týždňov známe, že spolupracovala s Epsteinom a bola s ním v úzkom kontakte. Dokazovať to má nájdený duplikát emailovej komunikácie z 11. septembra 2012 medzi Epsteinom a už odhaleným a nezašifrovaným adresátom – Nadiou.

Rovnaká konverzácia s Epsteinom už s odhaleným odosielateľom a adresátom – Nadiou, Foto: Department of Justice USA / Instagram: malycynik

Epstein Nadii taktiež napísal o blížiacom sa výročí, no zatiaľ nie je jasné, o čo konkrétne ide. „Nie je to (výročie, pozn. red.) dnes, ale tento týždeň, deň pred narodeninami Jeana Luca,“ spresnil v konverzácii. Jean-Luc Brunel bol blízky človek Jeffreyho Epsteina, ktorý mal údajne obchodovať s ľuďmi. Narodil sa 18. septembra.

